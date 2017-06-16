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16 Haziran 2017 16:45

Ramazan Geceleri devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.

Ramazan Geceleri devam ediyor

16 Haziran 2017 16:45

Ş. tarafından gerçekleştirilen Malatya Ramazan Geceleri her gün farklı etkinliklerle devam ediyor.


Teravih namazı sonrası Büyükşehir Belediyesi yanı fuar alanında gerçekleşen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken özellikle tiyatro ve Hacivat -Karagöz gösteri 7’den 70’e herkesin beğenisi kazanıyor. Ş Genel Müdürü Sabri Akın, Ramazan ayı boyunca şiir okumaları, sohbetler, söyleşiler, tiyatro gösterileri, Hacivat-Karagöz ve orta oyunları gibi etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyleyerek, programlara katılan vatandaşlara teşekkür etti. Akın, Ramazan Gecelerinde şimdiye kadar yaklaşık 20 sanatçıyı misafir ettiklerini kaydederek, böylelikle vatandaşların eski Ramazanlara olan özlemini bir nebze de olsa giderdiklerini söyledi.


Sedat Uçan konserine büyük ilgi Öte yandan Malatya Ramazan Gecelerinde son olarak Sedat Uçan, okuduğu ilahilerle gönülleri mest etti.


Gecenin sonunda Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı M. Zeki Soyak tarafından Sedat Uçan’a kayısı verildi.




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