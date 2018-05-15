Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 17:10

Ramazan’da da Battalgazi bir başka güzel olacak

Battalgazi Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar çadırı kuracak.

Ramazan’da da Battalgazi bir başka güzel olacak

15 Mayıs 2018 17:10

Ramazan ayı boyunca, İftar çadırında hem vatandaşlara iftar yemeği ikram edilecek, hem de Ramazan gelenekleri yaşatılacak.


Battalgazi Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla bu yıl da İnönü Kapalı Çarşı üzerine iftar çadırı kurulacak. İftar çadırında vatandaşlara Ramazan ayı boyunca her gün iftar yemeği verilecek. Hayırsever vatandaşların katkıları ile verilecek olan iftar yemeğinin yanı sıra iftar çadırı yanına kurulacak olan sahnede ise, her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayına özel programlar gerçekleştirilecek. İftar öncesi Ramazan ayına özel dini sohbetler gerçekleştirilerek, vatandaşlara çeşitli konularda din görevlileri tarafından bilgiler verilecek. Akşam ezanının okunması ile birlikte iftar çadırında vatandaşlara iftar yemeği ikram edilecek. İftar çadırı yanında kurulacak olan sahnede ise, Ramazan gelenekleri yaşatılacak. Saat 21:00’de başlayacak olan etkinlikler, tasavvuf müziği konserleri ile son bulacak. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan etkinliklere, vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.


Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu Ramazan ayında da her yıl olduğu gibi İnönü Kapalı Çarşı üzerine iftar çadırı kuracaklarını belirterek, Ramazan ayı boyunca iftar çadırında vatandaşlara iftar yemeği vereceklerini belirtti. Başkan Gürkan, İftar Çadırı ile birlikte kurulacak olan sahnede ise, Ramazan ayına özel programlar gerçekleştirilerek, Malatya’ya dolu dolu bir Ramazan yaşatmayı hedeflediklerini kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç