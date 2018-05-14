Ramazan’ın manevi iklimi Yeşilyurt’un dört bir tarafında yaşanacak

Yeşilyurt’lular her zaman olduğu gibi dayanışma, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde mübarek Ramazan Ayının doyumsuz havasını teneffüs edecek.

Yeşilyurt Belediyesi Ramazan ayında yoğun tempoyla çalışacak

Ramazan ayının Yeşilyurt’ta huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşanması için gereken tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri ve personellerin 30 gün boyunca düzenlenecek organizasyonların sorunsuz geçmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini ifade etti.

Onbir ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın derin bir hazzı ve huzuru içerisinde olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tüm vatandaşların rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan ayını kutladı.

Ramazan ayının dünyaya huzur, barış ve esenlikler getirmesini temenni eden Başkan Çınar, “Sevgi, paylaşma ve kardeşlik duygularını hep birlikte idrak edeceğimiz, manevi güzellikleriyle tüm insanlığı kuşatan mübarek Ramazan Ayına ulaşmanın huzuru içerisindeyiz. Hoşgörünün, barışın, sevginin, yardımlaşma ve paylaşmanın doruklarda yaşandığı mübarek Ramazan Ayında rahmet kapıları sonuna kadar açılmaktadır. On bir ayın sultanı Ramazan ayının milletimizin birlik ve beraberliğinin kuvvetlenmesine, tüm insanlık için bereket, barış ve huzur getirmesini temenni eder, tüm İslam Aleminin Ramazan-ı Şerifini kutlarım. Bu mübarek ayın bütün müminlere, gönül coğrafyamıza, bütün İslam Alemine ve beşeriyete hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt’ta Ramazan ayının huzur ve güven içerisinde geçmesi için gereken önlemlerin alındığını, Ramazan ayının manevi ikliminin üst seviyede yaşanması için çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini hatırlatan Başkan Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak toplumsal huzur ve mutluluğun üst seviyede yaşandığı Ramazan ayının manevi yapısına uygun meydan iftarlarımıza, lokma ve şerbet ikramlarımıza devam edeceğiz. Barış ve kardeşlik ayında binlerce kardeşimizle birlikte iftar sofralarına oturacağız. Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde açacağımız iftar çadırında 30 gün boyunca ücretsiz iftar yemeği vereceğiz. İlk kez oruç tutan çocuklarımız için özel bir program tertip edeceğiz. Ramazan ayının huzur ve güven içerisinde geçmesi için başta şahsım olmak üzere Başkan Yardımcılarımız, Birim Müdürlerimiz ve personellerimiz 30 gün boyunca özenli bir çalışma gerçekleştireceğiz” dedi.

Öte yandan Yeşilyurt Belediyesi tarafından Ramazan ayında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde kurulacak iftar çadırında 30 gün boyunca hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz iftar yemeği ikram edilecek.

Malatya’da faaliyetlerine devam eden Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri, 82 Mahalle Muhtarı ve aileleri, yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileri, basın çalışanları, Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, personelleri ve ailelerine yönelik özel iftar programları tertip edilecek. İlk kez oruç tutacak olan çocukların için özel bir iftar programı tertip edilecek.

Yeşilyurt Belediyesinin iştiraklerinden Yeşil Yurt İnşaat Şirketinin Yemek Fabrikasında hijyenik ortamlarda hazırlanacak iftar yemeklerini düzenlenecek tüm iftar programlarında vatandaşlara ikram edilecek.

Meydan İftarlarında Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve ney dinletisiyle mübarek Ramazan ayının manevi havası ilçe genelinde hakim kılınacak.

7’den 70’e tüm vatandaşlara hitap edecek şekilde organize edilecek meydan iftarlarında, Yeşilyurt Belediye Tiyatro Grubu tarafından sahnelenecek Nasrettin Hoca ve Hacivat-Karagöz oyunları başta olmak üzere eski Ramazan’ları hatırlatacak nostaljik tiyatro gösterileri düzenlenecek.

Ramazan ayı boyunca her gün farklı camilerde teravih namazından sonra vatandaşlara lokma tatlısı ve şerbet ikramlarına devam edilecek.

Denetimler artırıldı

Yeşilyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan Ayı boyunca vatandaşların sağlıklı ürünler tüketmesi için lokanta, kasap, manav, pasta, tatlı, baklava ve unlu mamul imalathanelerini rutin kontroller dışında sık sık denetleyecekler.

Camilerde temizlik

Ramazan ayı ile birlikte yılda iki defa genel temizliği yapılan ibadethanelerin genel temizliğine önem verilecek. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri camilerin temizliğinin yanında ilçenin genelindeki mahalle, cadde ve sokakların temizliğine büyük özen gösterecek.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hasta, yaşlı ve engelliler başta olmak üzere ihtiyaç sahipleri ve toplumun dezavantajlı kesimlerine gıda, yakacak, giyecek ve eğitim gibi alanlarda destek olmaya Ramazan ayında ayrı bir önem verecek.

“Halka hizmeti, Hakk’a hizmet” anlayışı çerçevesinde yardıma muhtaç olanlara yardım elini uzatan Yeşilyurt Belediyesi, Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarına devam edecek.