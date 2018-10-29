Ravcı eski hocasıyla hasret giderdi

hafta müsabakası öncesi Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Milli Takımdan eski hocası olan Fatih Terim ile hasret giderdi.

Malatya'daki karşılaşmanın öncesinde birbirlerine başarılar dileyen Ravcı ile Terim ayaküstü eski günleri yad ettiler.

Ümit milli takımdan hocası olan Terim'in eline uzanan Ravcı, tecrübeli hocanın sıcak ilgisiyle karşılaştı. Sohbette Terim, Ravcı'ya Malatyaspor'daki başarısını takip ettiğini ve kendisiyle gurur duyduğunu söyledi. Ravcı ise hocasının sözlerine teşekkür ederek yanıt verdi.