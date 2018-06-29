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29 Haziran 2018 13:58

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Malatyalı bürokrat atandı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Gazi Çalgan asaleten atandı.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Malatyalı bürokrat atandı

29 Haziran 2018 13:58


Resmi gazete de yayımlanan karar ile açık bulunan 1’inci derece kadrolu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Gazi Çalgan’ın atanmasının uygun görüldüğü belirtildi. 1967 yılında Malatya’da doğan Gazi Çalgan, ilk ve orta öğrenimini Malatya’da tamamladıktan sonra lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde bitirdi.


Meslek hayatına, 1996 yılında Maliye Bakanlığında Stajyer Kontrolör olarak başlayan Çalgan, daha sonra Kontrolörlük ve Başkontrolörlük kadrolarına atandı. 2007 yılında Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Gümrük Müsteşarlığına bağlanmasıyla birlikte görevine Gümrük Müsteşarlığı nezdinde devam eden Çalgan, 2011 yılında ise Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliği görevinde bulundu.


2016-2017 tarihleri arasında Bakan danışmalığı yapan Çalgan, 17 Temmuz 2017 tarihi itibariyle de Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına vekaleten atandı. Çalgan, evli ve iki çocuk babası.




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