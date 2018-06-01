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01 Haziran 2018 16:24

Rektör Kızılay 244. ÜAK toplantısına katıldı

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Kızılay 244. ÜAK toplantısına katıldı

01 Haziran 2018 16:24

Dr. Ahmet Kızılay Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde Denizli’de gerçekleştirilen 244. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) Toplantısına katıldı.


2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kurulan, üniversite rektörlerinin bir yıl süre ile üniversitelerin Cumhuriyet dönemindeki kuruluş tarihlerine göre sıra ile başkanlık yaptığı, yaklaşık 200 üniversitenin bağlı olduğu Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 244. dönem toplantısı Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın başkanlığında, PAÜ’de yapıldı.


PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantının açılışında Vali Vekili Hakkı Ünal ile Rektör Bağ başta olmak üzere Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Ali Değirmenci, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ile birlikte ÜAK’a bağlı üniversite rektörleri ile toplamda yaklaşık 250 davetli yer aldı. Toplantıya katılan üniversite rektörleri arasında Dr. Ahmet Kızılay da yer aldı.




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