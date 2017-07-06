Rektör Kızılay, Peyzaj Mimarlığı bölümünün yeni binasını inceledi

Dr. Ahmet Kızılay, inşası biten Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünün yeni binasını gezerek incelemelerde bulundu.

İki katlı sınıf ve stüdyolardan oluşan peyzaj mimarlığı bölümü yeni binası hakkında bilgi alan Rektör Kızılay, yeni binanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Rektör Kızılay, binanın yeni eğitim ve öğretim yılına yetişmesini beklediklerini belirterek, yeni binanın tasarımını beğendiğini söyledi.

İncelemenin ardından Rektör Kızılay ve beraberindekiler Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından yeni binanın arka tarafında yapılan mesire alanını gezdi.

Rektör Kızılay’a bina incelemesinde, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Arapgirlioğlu, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yüksel Göğebakan, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bülent Yılmaz, akademik ve idari personel eşlik etti.