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24 Haziran 2017 13:08

Rektör Kızılay’dan Bayram mesajı

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Kızılay’dan Bayram mesajı

24 Haziran 2017 13:08

Dr. Ahmet Kızılay, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.


Rektör Kızılay, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını diledi.


Rektör Kızılay Ramazan Bayramının dünyaya barş getirmesini dileyerek, "Üniversitemizin saygıdeğer akademik ve idari personeli ile sevgili öğrencilerimizin ve mezunlarımızın Ramazan Bayramlarını en içten duygularımla kutlar, bu bayramın ülkemiz ve bölgemiz başta olmak üzere bütün dünyaya barış, güven ve huzur getirmesini diler, saygı ve sevgilerimi sunarım" dedi.


Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesi bayramlaşma töreninin pazartesi günü saat 11.00-12.30 saatleri arasında üniversite konukevinde yapılacağını belirterek, bayramlaşma törenine bütün akademik ve idari personelin davetli olduğunu kaydetti.




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