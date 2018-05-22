Rektör Kızılay’dan Filistin’deki olaylara tepki

Dr. Ahmet Kızılay İsrail’in Filistin’de yaptığı katliamlara tepki göstererek, İsrail’i kınadı.

Amerika’nın Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması sonrası Gazze’deki protesto gösterilerinde İsrail’in 60’ı aşkın Filistinli’yi şehit etmesinin çok büyük bir vahşet olduğunu belirten Rektör Kızılay, “İsrail protesto gösterileri yapan bu Filistinli kardeşlerimize dünyayı dar ediyor. Zaten Kudüs Müslüman dünyanın, Müslümanların ilk kıblesi ve kırmızı çizgisi. Kudüs İslam dünyası için sembol, önemli bir şehirdir. Mescid-i Aksa da sembol değerinde bir camidir. Onun için Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın bu önemli konumu Müslümanlar için vazgeçilmezdir. Yeri İsrail tarafından da Amerika tarafından da dünyanın bütün ülkeleri tarafından da bilinmesi, kabul edilmesi ve buna göre davranılması gereken Müslümanların çok önemli ön şartıdır. İsrail, Filistinli kardeşlerimize gerek Kudüs’te gerek Batı Şeria’da gerekse Gazze’de büyük bir vahşet ve zulüm yapmakta ve onları bir nevi açık hapishanede tutmaktadır. Bu tutum ve Amerika’nın desteği diğer ülkelerin göz yumması bundan sonra artık kabul edilemez bir durum. İslam ülkelerinin muhakkak harekete geçmesi, İslam ülkelerinin sadece protesto değil etkin olarak ambargo uygulaması da gerekiyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki tüm üniversitelerin rektörleri olarak ortak bir bildiri hazırladıklarını ifade eden Rektör Kızılay, “Ortak bildirinin yayınlanmasını kendi aramızda konuşarak mutabık kaldık. Biz ortak bildiriyi üniversite olarak yayınladık. Aralık ayında senato kararı alıp Amerika’nın Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasının yanlış, vahim bir hata olduğunu senato kararımızla kınamıştık. Bu hafta da çok güçlü bir kınama bildirisiyle İsrail’in Filistinli kardeşlerimize yaptığı zulmü oradaki altmışı aşkın Filistinli kardeşimizin şehit olmasına sebep olan saldırısını kınadık” dedi.

İnönü Üniversitesi olarak tüm Kudüs’ün yanında olduklarını söyleyen Kızılay, "Mescid-i Aksa’nın savunucusuyuz. Filistinli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hem hazırız hem de üniversitemizin bütün imkan ve kabiliyeti ile Filistinli kardeşlerimizin bu haklı davasında onları destekliyoruz. Kudüs’ün statüsü, Mescid-i Aksa’nın durumunu da bütün Müslümanlar olarak sonuna kadar kırmızı çizgi olarak görüyor ve destekliyoruz. Vahşeti, zulmü İsrail’in en büyük destekçisi olan Amerika’nın bir an önce sonlandırmasını ve tekrar benzer tabloları yaşamamamızı da bütün üniversite adına diliyorum” diye konuştu.