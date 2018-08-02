Rektör Kızılay’dan tercih yapacak öğrencilere çağrı

Dr. Ahmet Kızılay, “-“İnönü Üniversitesi tercihlerde birinci sıraya yazılacak bir üniversite” dedi.

İnönü Üniversitesinin 1975 yılında kurulmuş Türkiye’nin köklü üniversitelerinden birisi olduğunu kaydeden Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin Malatya’da 43 yıldır eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, topluma hizmet veren bir üniversite olduğunu söyledi.

“Öğrenciler İçin Yurt İmkanımız Çok Geniş”

İnönü Üniversitesinin 40 bini aşkın öğrenciye sahip olduğunu ve barınma noktasında sıkıntı yaşanmadığını dile getiren Rektör Kızılay, “Şuanda tahmin ediyorum Kredi Yurtlar Kurumuna başvuran her öğrenci yurtlarda kalabiliyor. Hem kızlar için hem erkekler için bu geçerli. KYK’nın Malatya’da çok sayıda yurdu var. Bu yurtlardan kız yurdu üniversitemizin kampüsü içerisinde. Bu yıl kampüsümüzün içerisindeki 2 bin 500 kişilik kız yurdunun yanında 3 bin 500 kişilik, kampüse yürüme mesafesinde, bisiklet mesafesinde olan bir yurt da hizmete girecek. 6 binin üzerinde kız öğrencimiz kampüsün içinde ya da yakınında kalmış olacaklar. KYK’nın yurt imkanları açısından Malatya’da çok büyük bir rahatlık var. Onun dışında özel yurtlar da var. Belki bir cümle ile özetlemek gerekirse, İnönü Üniversitemizi tercih edecek öğrenciler için yurt imkanı çok geniş. Bunun yanında üniversitemiz dışında ya da yakınında, şehir merkezinde ev kiralayabilirler. Malatya’da ev kiralama açısından geniş imkanlar vardır” İfadelerine yer verdi.

Fakültelerinin bir kısmının yeni açılan Turgut Özal Üniversitesi’ne geçmesi nedeniyle 14 fakültelerinin olduğunu ifade eden Kızılay, “6 enstitümüz, 4 tane meslek yüksekokulumuz var. 2 tane de yüksekokulumuz var. Bu fakültelerimiz çok köklü fakülteler. Ben bu yıl Üniversiteyi tercih edecek öğrencilerimize İnönü Üniversitesinin bu oturmuş, köklü fakültelerini tercih etmelerini öneriyorum” ifadelerini kullandı.

“İnönü Üniversitesi Türkiye’nin En İyi Üniversitelerinden Biri”

Tercih esnasında öğrencilerin dikkat etmesi gerekenlere de değinen Rektör Kızılay, “Öğrenciler tercih ederken dikkat edecekleri en önemli konu; kendi imkanlarına göre barınma, sosyal imkanlar, şehir imkanlarıdır. Eğitim öğretim bakımından eksi veya artı koyacağımız husus ise, fakültelerin öğretim üyesi yetkinliği, öğretim üyesi kapasitesi, eğitim öğretim potansiyeli nedir? Bu açıdan İnönü Üniversitesi Türkiye’nin köklü en iyi üniversitelerinden biridir. Onun için tercih edecek öğrencilerimize bizim köklü, eğitim-öğretimi oturmuş, hoca kadrosu güçlü fakültelerimizi tercih etmelerini öneriyorum. Üniversitemizin gelecek vizyonu açısından hedefimiz dünyanın ilk 5 üniversitesi arasına girmek. Bunun için uğraşıyoruz. Öğrencilerimize uygulamalı eğitim vermek istiyoruz. Buna yönelik çalışmaları çok arttırdık. Öğrencilerimiz bitirdikleri zaman mesleki yönden en iyi şekilde yetişmiş ve kendilerini yetiştirmiş olacaklar. Biz en iyi şekilde donanımlı olarak yetiştirmiş olacağız. Hem de uygulamada elde ettikleri tecrübe ile hayata hızlı ve çok güçlü bir şekilde başlayacaklar. Kendi mesleklerinde çok kolay iş bulacaklar ya da iş kuracaklar, girişimci olacaklar. Girişimcilik de üniversitemizin çok önemli bir vizyonu. Bütün öğrencilerimizin girişimcilik derslerini alarak girişimci bir kültürle yetişmelerini istiyoruz” dedi.

“Kampüsümüz Dünyanın En Güzel Kampüslerinden Biri”

2017 yılında Endenozya Üniversitesinin hazırladığı listede İnönü Üniversitesinin yeşil kampüs açısından dünyada ilk 500 üniversite içerisinde seçilmesini değerlendiren Rektör Kızılay, “İnönü Üniversitemizin merkez kampüsü Türkiye’nin değil dünyanın en güzel kampüslerinden birisi. Dünyanın ilk 500 kampüsünden birisi, üç yüz küsürüncü sırada bir kampüs. 7 bin 400 dekarlık bir alanda, sadece bu kampüste öğrenci olmak yeter. Eğitim öğretim bakımından üniversitemiz çok güçlü ama asıl kampüsün sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanları ve imkanları açısından öğrencilerimizin ayrıca buraya tercih etmesini isterim. Çünkü kampüs yeşilliğiyle, tabiatıyla, doğasıyla, bitki çeşitliliğiyle Türkiye’nin en çok bitki çeşitliliğine sahip, bir numaralı kampüsü. Yeşil dokusu, doğası bakımından Türkiye’nin ilk sıralarındaki kampüslerinden birisi, en başta sayılabilecek kampüslerden birisi.” Şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesi öğrencileri için üniversitenin burs imkanlarını anlatan Rektör Kızılay, İnönü Üniversitesi Vakfı aracılığı ile öğrencilere burs imkanı sağladıklarını dile getirerek, “Burs veriyoruz ama sınırlı sayıda öğrenciye burs verebiliyoruz. Fakat sadece İnönü Üniversitesi Vakfıyla yetinmiyoruz. Öğrencilerimize çok farklı alanlarda burs imkanı buluyoruz” şeklinde konuştu.

“Malatya Türkiye’nin Güvenli Şehirlerinden Birisi”

İnönü Üniversitesini tercih etmek isteyen adaylar için Malatya’nın güvenli ve huzurlu bir kent olduğunu vurgulayan Kızılay, “Üniversitemizi tercih bakımından birinci sırada yazılacak bir üniversite olarak görüyorum. Yani öyle alt sıralara veya aralara yazılacak bir üniversite olarak görmüyorum. Gençlerimiz üniversitemizi birinci sıraya yazabilir, yazmalılar, yazmalarını öneriyorum. Malatya hem kızlarımız hem de erkeklerimiz için Türkiye’nin en huzurlu ve güvenli şehirlerinden birisi. Gönül rahatlığıyla huzurlu ve güvenli bir şehir olduğunu bilerek Malatya’yı tercih etsinler. Olaylar açısından, şehrin gece, gündüz güvenliği ve huzuru açısından Türkiye’nin en güvenli şehirlerinden birisi olduğunu tekrar tekrar vurguluyorum. Malatya Türkiye’nin otuz büyükşehrinden birisi. Ama birçok büyük şehrin de önünde. Malatya bu huzur ve güzelliğinin yanında müzeler şehri. Çok sayıda müzeye sahip, dolayısıyla kültürel aktivitenin zengin olduğu bir şehir. Üniversitemizde zaten çok sayıda kültür, sanat ve sportif faaliyetler aktiviteler var. Şehirde de çok sayıda var. Şehirde kültür sanat programları o kadar çok ki. Sosyal programlar da bir o kadar çok. Ayrıca şehirdeki bu programlara da katılmak isterlerse öğrencilerimiz çok geniş imkanlara sahip. Sanatsal kurslar var, çok geniş imkanlara sahip. Malatya’nın ilçeleri doğa güzelliği bakımından Türkiye’nin en güzel doğa harikalarına sahip ilçeler. Tarih açısından Malatya çok zengin bir tarihe, bir geçmişe sahip. Yani bir tarih kenti Malatya, doğa harikası bir kent. Meyve, sebze açısından kayısının başkenti olan bir şehir. Şehrin güzelliği açsından şehir merkezi çok güzel bir merkez. Her yönüyle huzurun hakim olduğu güvenin her alanda tesis ettiği bir şehir. Onun için ben üniversitemizi tercih edecek öğrencilerimize şehrin bu güzelliklerinden de yararlanacaklarını garanti ediyorum” sözcüklerini kullandı.

Malatya dışındaki öğrencileri üniversitelerine davet eden Rektör Kızılay, “Gelsinler, tercih yapmadan önce gezsinler kampüsümüzü. Tercih yapmak istedikleri fakülteyi gezsinler. Üniversitemizin web sitesini ziyaret etsinler. Kültür sanat faaliyetlerini dinlesinler. Beni sosyal medyadan takip edebilirler. Geçmiş aktiviteleri oradan da paylaşıyorum. Rektör olarak sosyal medyadaki paylaşımlarıma bakabilirler. Üniversitemizin sosyal medya hesabına bakabilirler. İNÜHABER’i izleyebilirler. Dolayısıyla üniversitemiz hakkında öyle yarım saatlik bir saatlik bir inceleme ile bu alanlarda üniversitemizin kapasitesini, geçmiş birikimini kolayca görebilirler. Onun için bu köklü fakültelerimizi, öğretim üyesi bakımından oturmuş fakültelerimizi tercih etmelerini ve birinci sıraya koymalarını ben gençlerimize tavsiye ediyorum” diye konuştu.