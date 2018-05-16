Rıfat Fırat: “Malatya evladı Turgut Özal’a sahip çıktı”

Dostlukta, bağlılıkta sebat etmektir. Malatya, 8’inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal’a olan vefa duygusunu yeni kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile yeniden gösterdi ve evladına sahip çıktı” dedi.

Gazeteci Rıfat Fırat, 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın adını taşıyan yeni üniversitenin kuruluş hikâyesine ve Malatya’da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hayata geçirilmesi planlanan Turgut Özal Müzesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Turgut Özal’ın memleketi Malatya’yı çok sevdiğini ve yılda en az iki defa ziyarete gittiğini söyleyen Gazeteci Fırat, Özal tarafından Malatya’ya kazandırılan Turgut Özal Tıp Merkezi’nden de bahsederek, “Memleketi Malatya’yı çok severdi ve yılda en az iki defa ziyarete giderdi. Kayısı Festivallerini kaçırmamaya özen gösterirdi. Malatya gezilerinde ‘Allah’ınıza gurban hemşehrilerim’ tabirini dilinden düşürmeyen Özal, bugün Karaciğer naklinde dünyada üçüncü, Türkiye’de ise birinci olan Turgut Özal Tıp Merkezi’ni Malatya’ya kazandırdı. O kadar ileri görüşlüydü ki o dönemde Turgut Özal Tıp Merkezi’ne gelen vatandaşlar üşümesin diye yolu alttan ısıtmalı olacak şekilde projelendirmişti. Türkiye’de hiçbir hastanede pnömatik tüp taşıma sistemi yokken Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tahlil raporları, numuneler vs. bu sistemle gönderiliyordu. Turgut Özal Tıp Merkezi günümüzde Ortadoğu başta olmak üzere birçok ülke vatandaşına hizmet vermekte ve Türkiye’nin sağlık turizmine katkı sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

“FETÖ bile bu açıktan faydalanmak istedi”

Rıfat Fırat, 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın adını taşıyan üniversitenin kurulmasında geç kalındığını ve din istismarcısı Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) bu alandaki açığı değerlendirmeye çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

“Malatya olarak Özal’a sahip çıkmakta çok geç kaldık. Öyle ki yıllarca dini ve manevi değerleri istismar eden FETÖ bu açığımızı fark edip 2008 yılında sözde 8’inci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın adını yaşatmak amacıyla Ankara’da bir üniversite kurdu. Neyse ki bu örgütün gerçek yüzü zamanla ortaya çıktı ve söz konusu üniversitenin kapısına kilit vuruldu. Özal’ın hizmetlerine karşın Malatyalılar olarak ona borcumuzu ödeyemeyişimiz vicdanımızı kanatıyordu. Ta ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Nisan 2018 Salı günü grup toplantısında yaptığı konuşmaya kadar. Erdoğan’ın ‘Rahmetli Özal’ın adını memleketinde yaşatmak için Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin kurulmasına karar verdik. YÖK gerekli çalışmayı tamamladı. Üniversitemizin Malatya’ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum’ sözleri vicdan yaramıza merhem oldu. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci ile birlikte vekillerimiz ve tüm emeği geçenlere bir Malatyalı olarak şükranlarımı sunuyorum.”

“5 Fakülte, 1 Yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokulu ve 1 Enstitüyle başlayacak”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin 5 fakülte, 1 yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokulu ve 1 enstitüden oluştuğunu ve ilk etapta 4 bin 401 öğrenci ile eğitim hayatına başlayacağını kaydeden Fırat, “TBMM Genel Kurulu’nda 9 Mayıs Çarşamba günü gece yarısı saat 00.30 sularında yasalaşan ‘Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ metnine göre Malatya Turgut Özal Üniversitesi 5 fakülte, 1 yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokulu ve 1 enstitüden oluşan akademik birimleri ile kuruldu. Buna göre; Turgut Özal Üniversitesi İnönü Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilen Su Ürünleri Fakültesi ile Ziraat Fakültesi ve yeni kurulan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden oluşuyor. Ayrıca Malatya’nın çeşitli ilçelerinde bulunan 8 Meslek Yüksekokulu da yeni üniversitenin bünyesine geçti. Üniversite bünyesinde yeni kurulan bir Lisansüstü Eğitim Enstitüsü de bulunacak. Malatya Turgut Özal Üniversitesi ilk etapta 4 bin 401 öğrenci ile eğitim-öğretim dönemine girmiş olacak” açıklamasında bulundu.

“Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Turgut Özal Müzesi kurulacak”

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yeni bir Turgut Özal Müzesi’nin de kurulacağını vurgulayan Gazeteci Rıfat Fırat, “Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği talimatla Malatya’ya Turgut Özal Müzesi kurulacak. Şuanda İnönü Üniversitesi içinde olan müzenin daha kapsamlısı tıpkı Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan Müzeleri gibi Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Hülasa, bu gelişmeler mukabilinde Malatyalı bir Gazeteci olarak bir nebze de olsa tüm hemşehrilerimin vicdanen rahatladığını düşünüyorum. Vefa, sevgide devamlılık demektir. Dostlukta, bağlılıkta sebat etmektir. Malatya, 8’inci Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal’a olan vefa duygusunu yeni kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile yeniden gösterdi ve evladına sahip çıktı” diye konuştu.