Robert Koleji 1967 Mezunları, Başkan Gürkan’ı ziyaret etti

Ziyarette, Malatya ve Robert Koleji’nin Türk eğitim hayatındaki yeri konuşuldu.

Robert Koleji 1967 mezunları ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret eden CEM Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Robert Koleji 1967 mezunlarının 50 yıl sonra Malatya’da toplanmalarının önemine dikkat çekerek, “Arkadaşlarımızdan gelen grup 1967 Robert Koleji yüksek okulu mezunu arkadaşlarımız. 50 sene sonra bir araya gelmek elbette ki çok güzel bir durum. Bu buluşmanın Malatya’da olması bizler için ayrıca bir anlam taşıyor. Eminim ki arkadaşlarımızda olumlu bir Malatya imajı ile buradan ayrılacaklar. Bundan dolayı sayın başkanımızın sağladığı katkıdan dolayı teşekkürlerimi tekrar sunuyorum. Misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. İnşallah uygun ve olgun fikirlerle Malatya’dan ayrılırsınız” dedi. Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Eşref dedemiz hakikaten Malatya’da kanaat önderleri içerisinde önemli yer tutan ve Malatya’daki sosyal barışın dengelerin oluşmasında, toplumun birleşmesinde ve söylem anlamında da bütünleşmesi noktasında gayret ve çabası olan bir büyüğümüz. Ben tabi bu vesile ile kendilerine teşekkür ederken, arkadaşlarını da burada görmekten bir kez daha mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Robert Koleji mezunları olarak buluştunuz. Eşref dedenin Malatya’daki birlik beraberlik timsali içerisinde herhalde Malatya’da sizleri buluşturması da, o özelliğinde olsa gerek diye düşünüyorum. Robert Koleji Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir kolejdir. Bugün Türkiye’deki Başbakanların büyük bir kısmı, Tanju Çiller, Bülent Ecevit ve Rahşan Ecevit, Koçlar, Eczacıbaşılar, birçok sanatçılarımız da oradan mezun olmuşlardır. 1863’den beri de Osmanlı’nın son döneminden başlamak üzere de Türk eğitim sisteminde, eğitim hayatında önemli bir yer tuttu. Bildiğim kadarıyla ilk basketbol maçı da ilk Robert Kolejinde yapıldı. Türkiye de hem sportif, hem siyasi, hem eğitim formasyonu boyutu itibariyle önemli bir eğitim kurumudur. O eğitim kurumunda mezun olan çok değerli mümtaz kişileri de burada görmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum” diye konuştu.