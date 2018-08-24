Sadık Çiftpınar: “Deplasmanda 3 puan almak istiyoruz”

Sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar ve golcü oyuncu Khalid Boutaib basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türk halkının ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlayan Çiftpınar, bayramın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Çiftpınar, Fenerbahçe galibiyetiyle çifte bayram yaşadıklarını ifade ederek, “Fikstür olarak bakıldığında ilk iki maç zor görünüyordu. Göztepe deplasmanı ardından iç sahada Fenerbahçe maçı. Geçen sezon bu iki takımdan 4 maçta 1 puan alabilmiştik. Şimdi çok şükür iki maçta 6 puan yaptık. Biz buna inanıyorduk. Sezon başı kamp çalışmalarımız ve döndükten sonra Malatya’daki maç haftası çalışmalarımız olsun iyi hazırlandık. Özellikle Fenerbahçe maçı haftası hocamızın eşliğinde rakibimizi çok iyi analiz ettik. Rakibimizin geçen seneden de az çok ne yaptığını biliyorduk. Bu sezon, geçen sezon puan alamamamızın vermiş olduğu bir ukde vardı. Bunu da taraftarlarımızın desteğiyle gidermek istiyorduk. İyi mücadele ettik. Verdiğimiz pozisyonlarda bizlerin hatasından kaynaklandı yoksa onun dışında pozisyon vermedik. Bir tek ikinci yarının başında Slimani’nin bir kafa vuruşu vardı. Onun dışında rakibimize çok net pozisyon vermedik. Girdiğimiz pozisyonlardan birini de iyi değerlendirdik ve hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Bayram öncesi büyük bir sevinç yaşadık, bizim için çifte bayram oldu” diye konuştu.

Kayserispor deplasmanından da galibiyetle dönmek istediklerini belirten Çiftpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fenerbahçe maçı bizim için geride kaldı. Önümüzde Kayserispor karşılaşması var. O da çok ciddi ve önemli bir rakip. Oradan da istediğimiz en yüksek puanları alıp, Malatya’ya mutlu bir şekilde dönmek istiyoruz. Kayserispor’un geçen sezondan kalan iyi bir kadrosu var, takviyede yaptılar. İyi bir futbol sistemleri var. İç sahada taraftarlarıyla bütünleşip, iyi bir takım görüntüsü var. Başlarına da Ertuğrul Hoca geldi. Onunla beraber 2 maçta 4 puan yaptılar ve gol yemediler. Gol veya goller atarak deplasmanda 3 puanı almak istiyoruz. Takım olarak yine iyi bir görüntü verirsek; savunma ve ofansif anlamda iyi oynarsak çok büyük bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Gerçekten iyi, karakterli ve düzgün bir takımımız var. Hocamızda bize bunu çok iyi aşıladı. O gün iyi işler yaparsak, şansımızda yanımızda olursa puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyorum.”

Çiftpınar, defanstaki partneri Mina ile birlikte iyi bir uyum içerisinde olduklarını kaydederek, “Geçen sezondan Mina ile birlikte aramıza iyi bir uyum olduğunu herkes dile getiriyordu. Gerçekten çok iyi bir stoper. Her konuda o bana, ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Sahada da bu uyumu zaten gösteriyoruz. Bundan sonraki süreçte de daha çok çalışarak, daha iyi bir ikili olarak Malatyaspor’a çok daha iyi katkılar vermek istiyoruz” dedi.

“Moral ve motivasyonumuz çok yüksek”

Forvet oyuncusu Khalid Boutaib ise Kayserispor deplasmanından galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını söyledi. Boutaib, “Gol atmak tabi ki her oyuncu için önemli ama benim için o kadar önemli değil. Takım galip geldiği sürece benim gol atıp atmamam önemli değil. Ama goller de gelecek” dedi.

Boutaib, Kayserispor mücadelesini değerlendirerek, “Geçen sene her iki maçta da galibiyet almamıza rağmen en çok zorlandığımız takımlardan birisiydi. Biz şuan moral ve motivasyon olarak çok yüksekteyiz. İnşallah geçen sezon ki iki maçın tekrarını bir kez daha yaşayıp, bir galibiyet daha alırız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da mutlu olduğunu dile getiren Faslı golcü, “Sadece ben değil, ailem de burada. Malatya’ya iyi bir uyum sağladığımızı düşünüyorum. Bu da benim performansımı pozitif şekilde etkiliyor” diyerek sözlerini tamamladı.