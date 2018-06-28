Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 16:27

Sadık Çiftpınar yuvada kaldı

Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, yeni sezonda da sarı-kırmızılı takımın formasını giyecek.

Sadık Çiftpınar yuvada kaldı

28 Haziran 2018 16:27


Transferi için bir süredir Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor’un görüşme halinde olduğu Sadık Çiftpınar, taraflar arasında anlaşma olmayınca yuvada kaldı. Trabzonspor Kulübü ile Evkur Yeni Malatyaspor’un transfer ücreti konusunda anlaşmazlığa düştüğü ve bu transferin şimdilik rafa kaldırıldığı belirtildi.


Transfer görüşmelerini doğrulayan Sadık, kulübünün menfaati doğrultusunda hareket edeceğini, Trabzonspor ile fiyat konusunda anlaşılamadığını ifade etti. Kendisine sunulan teklifin gurur verici olduğunu kaydeden Sadık, “Transferde büyük bir kulübümüzün bana teklifte bulunması gerçekten hem kendim hem de kulübüm adına gurur verici. İki kulübün yönetimleri bir süredir görüşüyorlardı. Galiba fiyat konusunda anlaşma sağlanamamış. Sağlık olsun, demek ki hakkımda hayırlı olan buymuş. Ben Trabzonspor Kulübü’ne teşekkürlerimi sunuyorum. Benimle ilgilendiler. Dün akşam Malatya’ya geldim ve çalışmalara başladım. Bundan sonra tek düşüncem takımım olacak” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç