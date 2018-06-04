Sadıkoğlu’ndan MTB’ye ziyaret

Ziyarette konuşan Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Oda ve borsa olarak her ikisinin de yönetimi değişti. Toplumun ve kamuoyunun beklentilerine en iyi şekilde cevap vermek için birlik ve beraberlik içinde Malatyamıza hizmet edeceğiz. Başkan ve yönetimine hayırlı uğurlu olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise, “TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya TSO başkanlığına seçilen Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ve yönetimini tebrik ediyorum. Bundan sonra ki süreçte birlikte ve beraberlik içinde elimizden gelen katkıyı ve işbirliğini yapmaya hazırız. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.