Sadıkoğlu’ndan seçim sonucu değerlendirmesi

Başkan Sadıkoğlu, Türkiye için çok önemli bir seçim döneminin daha geride bırakıldığını söyleyerek “Yüksek bir katılım oranıyla gerçekleştirilen genel seçimlerde milletimiz iradesini sandıkta göstermiştir. Seçimlerin millete yakışır şekilde, huzur içinde, yüksek katılım ve olgunlukla gerçekleştirilmiş olması büyük memnuniyet verici, dünyaya örnek olacak bir davranış sergilenmiştir.24 Haziran seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve Malatyamıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye seçimlerin ardından, artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye’sini inşa etmenin zamanı olduğunu belirten Sadıkoğlu, “Şimdi kenetlenip, çok çalışma zamanı. Bu dönemde istikrarın her açıdan korunmasına önem verilerek ekonominin ana gündem maddesi olmasını bekliyoruz” diye konuştu.