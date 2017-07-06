Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 12:01

Sağlam, Azubuike ile özel olarak görüştü

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam kampa sonradan katılan Nijeryalı Azubuike ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Sağlam, Azubuike ile özel olarak görüştü

06 Temmuz 2017 12:01


Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerden birisi olan ve Beşiktaş’ın menajerler aracılığıyla transfer teklifi ilettiği Nijeryalı Azubuike’nin Bolu kampına katılması sarı-siyahlı teknik heyeti memnun etti.


Malatyaspor’un forum sitelerinde yeni sezonda takımın en önemli futbolcusu olacağı yönünde yorumlar yapılan genç orta saha oyuncusu için hocası Ertuğrul Sağlam da büyük beklenti içerisinde. Kalması yönünde yönetime rapor sunan Sağlam’ın Nijeryalı oyuncunun Bolu kampına dahil olmasıyla rahatladığı belirtildi.


Tatilinin sona ermesinin ardından soluğu Bolu’da alan Nijeryalı Azubuike ile ilk antrenmanında özel bir görüşme gerçekleştiren Teknik Direktör Sağlam’ın genç oyuncuya, "Sana çok güveniyorum. Kampın en çalışkan ismi olmanı istiyorum, çünkü yeni sezonda yükün çok ağır olacak" dediği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:55
  • Güneş :05:02
  • Öğle :12:42
  • İkindi :16:37
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:51
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!