Sağlam, Azubuike ile özel olarak görüştü

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerden birisi olan ve Beşiktaş’ın menajerler aracılığıyla transfer teklifi ilettiği Nijeryalı Azubuike’nin Bolu kampına katılması sarı-siyahlı teknik heyeti memnun etti.

Malatyaspor’un forum sitelerinde yeni sezonda takımın en önemli futbolcusu olacağı yönünde yorumlar yapılan genç orta saha oyuncusu için hocası Ertuğrul Sağlam da büyük beklenti içerisinde. Kalması yönünde yönetime rapor sunan Sağlam’ın Nijeryalı oyuncunun Bolu kampına dahil olmasıyla rahatladığı belirtildi.

Tatilinin sona ermesinin ardından soluğu Bolu’da alan Nijeryalı Azubuike ile ilk antrenmanında özel bir görüşme gerçekleştiren Teknik Direktör Sağlam’ın genç oyuncuya, "Sana çok güveniyorum. Kampın en çalışkan ismi olmanı istiyorum, çünkü yeni sezonda yükün çok ağır olacak" dediği öğrenildi.