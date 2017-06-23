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23 Haziran 2017 14:48

Sağlam, takımın kamp yapacağı yeri inceledi

Süper Lig’in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor’un çiçeği burnunda teknik adamı Ertuğrul Sağlam, Malatya’daki tesislerin ardından takımın Bolu’da kamp yapacağı tesislerde de incelemelerde bulundu.

Sağlam, takımın kamp yapacağı yeri inceledi

23 Haziran 2017 14:48


Kısa bir aradan sonra yeniden teknik adamlık yapacak olmanın heyecanını yaşayan başarılı teknik direktör Sağlam, Evkur Yeni Malatyaspor’un 2 Temmuz’da kampa gireceği Bolu Termal Tesisleri’nde inceleme yaptı.


Burada konaklama, ulaşım ve tesis gibi konularda bilgiler alıp, yanından hiç ayırmadığı ajandasına bazı notlar kaydettiği belirtilen Ertuğrul Sağlam’ın, takıma uygulatmayı düşündüğü bazı testler için de gerekli imkanların ön hazırlığını yaptığı öğrenildi.


Bu arada Sağlam, Bolu’da tesisleri gezdikten sonra aynı yerde kamp yapan Bursaspor alt yapı oyuncularıyla karşılaştı. Minik futbolcuların büyük ilgi gösterdiği tecrübeli teknik adam, fotoğraf ve imza isteklerini de geri çevirmedi.




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