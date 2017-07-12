Sağlam, zemini beğenmedi

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Bolu’da gerçekleştirilen ilk etap kamp çalışmalarından sonra Malatya’ya gelerek tesislerdeki yapım onarım çalışmalarını inceleyecek.

Ertuğrul Sağlam’ın antrenman sahalarının zeminini beğenmemesi üzerine İnönü Stadı’nın zeminini hazır hale getirmek için çalışmalara başlayacak kulüp çalışanları, takımın Malatya’ya dönüşte idman yapacağı sahalar için alternatif oluşturacak. Tesislerdeki bakım onarım ve modernize etme çalışmalarında kat edilen mesafeyi görmek ve çalışmalara hız kazandırmak için Ertuğrul Hoca’nın isteği üzerine Karabükspor ile oynanacak maçın ardından Malatya’ya gelecek Ali Ravcı, 7 Ağustos’ta toplanacak takım için TFF antrenman sahaları, İnönü Stadı, Ordu’daki antrenman sahaları ve Yeni Stat çalışmalarını yerinde takip edecek.