Sağlam’ın transfer listesinde yıldız isimler bulunuyor

Sarı-siyahlı yönetimin Ertuğrul Sağlam’ın listesindeki 15 isimle temas kurmak için harekete geçtiği öğrenildi. Daha önce Bursaspor ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli çalıştırıcı Sağlam’ın listesinde Malatyalı futbolseverleri heyecanlandıracak isimlerin bulunduğu söyleniyor. Pablo Batalla, Sivok, Aatif chahechouhe gibi isimlerin yer aldığı iddia edilen liste doğrultusunda görüşmelere başlayan yönetimin, futbolcuları ikna ederken Sağlam’ı da devreye sokacağı belirtiliyor.

Süper Lig’deki ilk sezonunda kuracağı kadroyla adından söz ettirmek isteyen Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, işe ilk olarak Ertuğrul Sağlam’ı takımın başına getirerek başlamıştı.

Sarı-siyahlı kulübün basın sözcüsü Erdal Gündüz, transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hocamız listesini sundu. Yönetim olarak tamamen bu liste doğrultusunda harekete edeceğiz. Transfer oldukça önemli bir konu diye düşünüyorum. Öyle aceleye gelecek tarafı yok bu işin. Sağlam ve doğru adımlarla ilerlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.