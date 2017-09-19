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19 Eylül 2017 15:09

Sağlık Çalışanları Derneği’nden Evkur Yeni Malatyaspor’a destek

Malatya Sağlık Çalışanları Derneği Basın Sözcüsü Engin Yılmaz, Evkur Yeni Malatyaspor’a destek olunması çağrısında bulunarak, “Gün suçlu arama günü değil, birlik beraberlik günüdür.

Sağlık Çalışanları Derneği’nden Evkur Yeni Malatyaspor’a destek

19 Eylül 2017 15:09

Zor zamanda takıma sahip çıkma günüdür” dedi.


Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın istifasıyla başlayan sıkıntılı süreç sarı siyahlı camiayı hareket geçirdi. Her kesimden destek alan Süper Lig ekibine, Malatya Sağlık Çalışanları Derneği de yaptığı yazılı bir açıklamayla ‘yanınızdayız’ mesajı verdi. Malatya Sağlık Çalışanları Derneği adına, dernek basın sözcüsü Engin Yılmaz tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Son haftalarda takımımızın aldığı kötü sonuçlar tüm taraftarları ve bizleri üzmüştür. Özellikle son zamanlarda Yeni Malatyaspor başkanına ve yönetimine verilen tepkilerin çok erken ve yersiz olduğunu düşünüyoruz. Bizim Yeni Malatyasporumuzun yeni hoca ile birlikte çıkışa geçeceğine inancımız tamdır. Taraftarlarımızı bu anlamda biraz daha sabırlı olmaya ve takımına, yönetimine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Gün suçlu arama günü değil, birlik beraberlik günüdür. Zor zamanda takıma sahip çıkma günüdür. Saygılarımızla" denildi.




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