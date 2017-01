Sağlık merkezine şehidin adı verildi

Yeşilyurt Belediyesi ve Esenlik Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde yapılarak hizmete giren Aile Sağlık Merkezine Şehit Mehmet Özbek ismi verildi.

Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesindeki Şehit Mehmet Özbek Aile Sağlık Merkezinin açılışına Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Esenlik Şirketi Genel Müdürü Hulusi Boyraz, Şehit Mehmet Özbek’in Ailesi, Yeşiltepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Sazlılar Dernek Yönetimi, Aile Hekimleri, Mahalle Muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

Şehit Mehmet Özbek Aile Sağlık Merkezinin mahalleye hayırlı olmasını dileyen Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır, “Şehidimiz Mehmet Özbek’in mekânı cennet olsun. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehit Mehmet Özbek Aile Sağlık Merkezinin tamamlanmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Buranın yapılmasında büyük destek veren Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat ve Esenlik Şirketi Genel Müdürümüz Hulusi Boyraz başta olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Sağlığın insan hayatında büyük bir önemi olduğunu belirten Esenlik Şirketi Genel Müdürü Hulusi Boyraz ise “Belediye Başkanımız Esenlik Genel Müdürlüğü yaptığı sırada İdari binamızın projelendirme ve yapım aşamasında bu mahallemize bir sağlık ocağının yapılması da projede yer alıyordu. Aile Sağlık Merkezimiz mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Yeşilyurt Belediye Başkanımızın ciddi gayretleri, Mahalle Muhtarımızın çabası neticesinde artık sağlık alanındaki hizmetler mahalle halkının ayağına kadar gelmiş olacak. Bizlerde kurum olarak buranın yapım aşamasında gereken desteği verdik. Oldukça nezih ve modern bir binanın mahallemize kazandırılmış olmasından gurur duyuyoruz. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’da, Şehit Mehmet Özbek Aile Sağlık Merkezinin hizmet vermeye başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sağlık Merkezi projesinin tamamlanıp hizmete girmesinin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Polat, “Bizim temel felsefemiz, ‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ anlayışıdır. Devletimizin yaşaması için insanımızın yaşaması lazım, insanımızın özgür, bağımsız ve hür olması gerekiyor. Sağlık Merkezimin hizmete girmesinde destek veren, emek sarf eden herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Vatandaşlarımız hasta oldukları zaman bu merkezimizde gereken tedaviyi görebilecekler. Rabbimden tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Yeşilyurt İlçesinde faaliyete geçen hizmet binaları, park ve sosyal yaşam alanlarına şehit isimleri vermeye özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Polat, “Şehitlerimizin isimlerini yaşatıp gelecek nesillere aktarılmasına her zaman öncelik tanıyoruz. Şehitlerimiz bizim bağımsızlığımız için Türk Bayrağının ilelebet bu topraklarda dalgalanması için canlarını verdiler. Türk Bayrağı şehit kanlarıyla renklenmiştir. Sağlık Merkezimize Şehit Mehmet Özbek isminin verilmesini kararlaştırdık. Şehidimizin babası Hacı Amca başta olmak üzere tüm şehit ailelerine sabırlar diliyorum. Bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin dört bir taraftan saldırı altında olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Polat, “Şehit kanlarıyla sulanmış olan bu aziz vatanda yaşayan milletimiz terör örgütlerinin saldırısı altındadır. Güya isimleri ve anlayışları farklı olan terör örgütlerinin alçakça saldırıları aynı merkezden yönetilmektedir. Bir gün DEAŞ bir gün FETÖ, PKK, PYD ve DHKP-C oluyor yani bunların her biri birbirinden farklı görünüyor ama hepsi aynı yere hizmet ediyor. Uluslararası güçler bu ülkenin kendi ayakları üzerine durmasını istemiyor. Bu ülke insanlarının kendilerine bağımlı olmasını ve özgür olmaması için planlar yapıyorlar. Kendi içimizde kavga etmemiz için her türlü hainliği yapıyorlar ama bu aziz millet tarih boyunca dünyaya adalet dağıtmış ve götürmüş bir neslin torunlarıdır. Osmanlı İmparatorluğunun terk ettiği yerlere bakın biz bıraktıktan sonra oralarda ne huzur, ne de barış kalmış. Çünkü emperyalist düşüncenin mantığı; böl, parçala, yönettir. Milletimiz o azmi, birlikteliği ve mücadelesiyle adaletin öncüsü olmuşsa bundan sonra aynı istikamette ilerleyecektir. Tüm hain ve alçakça saldırılara karşı dimdik ayakta duracağız ve asla bölünme ve parçalanmaya fırsat vermeyeceğiz. Birisi camide, birisi meydanda birisi insanların eğlendiği bir noktaya saldırıyor. Bu topraklarda çok zor günler geçirdik, ancak galip gelen hep bizler olduk, yine galip gelen biz olacağız. Birlik ve beraberliğimiz bizim en büyük gücümüzdür” diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır, Şehit Mehmet Özbek Aile Sağlık Merkezinin yapım aşamasında büyük destek veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile Esenlik Şirketi Genel Müdürü Hulusi Boyraz’a katkılarından dolayı mahalle halkı adına teşekkür plaketi takdim etti.

Belediye Başkanı Polat ile diğer katılımcılar daha sonra Şehit Mehmet Özbek Aile Sağlık Merkezinde incelemelerde bulundular.