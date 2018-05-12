Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş’ten kurumlara ziyaret

Sağlık- Sen Malatya Şubesinin davetlisi olarak kente gelen Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, beraberinde Sağlık Sen Genel Başkan vekili Semih Durmuş, Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çırak, Malatya Sağlık Sen Şube Başkanı Mehmet Bingöl ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli’yi makamında ziyaret eden Memiş, sendika olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Genel Başkan Memiş ve beraberindekiler daha sonra İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret etti. Burada konuşan Rektör Kızılay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek her zaman çalışanın hakkını savunan sivil toplum kuruluşlarını desteklediklerini söyledi. Memiş ise, İnönü Üniversitesi’nin çok donanımlı bir üniversite olduğunu ve özellikle Turgut Özal Tıp Merkezinin bir marka haline geldiğini belirtti. Memiş ve beraberindekiler son olarak Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Hakan Parlakpınar’ı ziyaret etti.

Başhekim Parlakpınar, ziyarette hastane olarak yapılan hizmetler hakkında bilgiler vererek yeni projeler ve hedefler hakkında da açıklamalarda bulundu. Parlakpınar, üniversite olarak sağlık turizmi belgesine sahip olduklarını ifade ederek özellikle il dışından çok sayıda hastaya hizmet verdiklerini söyledi.

Metin Memiş ise Turgut Özal Tıp Merkezi’nin dünya hastaneleri ile yarışır olduğunu dile getirerek özellikle karaciğer naklinde marka olan hastanenin bundan sonr da önemli başarılar elde edeceğine inandıklarını ifade etti.