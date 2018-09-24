Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara hep beraber şahit oldukların belirterek, ”Türkiye'yi 15 Temmuz'da bölmek isteyenler bunu başaramayınca bu sefer ekonomik krizle bölmek isteyenler var” dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sendikanın Malatya Şubesi 5'inci Olağan Genel Kurulu için geldiği Malatya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Memiş, ABD ile ilişkilerde yaşanan gerginlik ve dolardaki artışın yanı sıra, açıklanan ekonomi politikası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Memiş, yaptığı açıklamada “sendikacılık deyince Memur-Sen deyince Sağlık-Sen deyince akla millet adına sendikacılık yapma anlayışı geliyor. Bunun yanında bizler sendikacılık adına önceliğimizi millet olarak belirledik ve bu ülkenin geleceği adına güzel cümleler kuruyoruz, güzel işler yapıyoruz. Demokrasinin tesisi noktasında, yasakların kaldırılması noktasında, ülkemizin bekası noktasında, Sağlık-Sen olarak üstümüze düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Özellikle sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesinin önemli olduğun belirten Memiş,” Bununla beraber de aynı şekilde sağlık çalışanlarımızın sosyal hizmet çalışanlarımızın haklarının araması noktasında ortaya koyduğumuz sendikal anlayışımızla da birçok sorunun çözümüne vesile olduk. Bu vesileyle ben özellikle sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesi konusunda yeni Türkiye'nin yeni döneminde ilk kanun teklifi olarak bu konunun meclise gelmiş olmasını çok önemsiyorum ve bu konu biliyorsunuz kabul edildi. Eksikleriyle de olsa çıktı bu önemli bir adım. Ama geçtiğimiz haftalarda yıpranma payı ile alakalı geçmişe dönük verilmesi ile alakalı bir dava süreci başlattık. Bunun da yanında görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Yıpranmanın hem geçmişe dönük verilmesi, hem tüm çalışanları kapsaması, hem de Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu şekilde 5 yıla bir verilmesi noktasında bu mücadeleyi sürdürerek çalışanlarımızın hak ettiği yıpranmanın istediğimiz şekilde verilmesi ile alakalı mücadelemizi sürdüreceğiz. Birde 3600 ek gösterge konusu var. Biliyorsunuz, bu konuda seçim öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımız öğretmenlere imamlara, din görevlilerine, polislere ve sağlık çalışanlarına 3 bin 600 ek gösterge demişti. Geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz hafta içerisinde Cumhurbaşkanı yardımcımız Fatih Oktay Bey'i ziyaret ettik. Bu kapsamın genişletilmesi gerektiğini tüm çalışanların memuru ile hizmetlisi ile tüm çalışanlara ek gösterge oranlarında artırımı yapılarak adalet sağlanması gerektiğini ifade ettik. İnşallah bu süreci de değerlendirmek kaydıyla kimseyi mağdur etmeden herkese hakkettiği oranında ek gösterge oranında artırım yapılmasını talep edeceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlara hep beraber şahit olduklarını da ifade eden Memiş, ”Tabii biraz evvel ifade ettiğim gibi biz önceliğimiz milletimiz ve ülkemiz diyoruz. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara hep beraber şahidiz. Onun için özellikle bu ülkenin ekonomisini çökertecek soğuk savaş başlatıp, bu ülkenin geleceğini karartmak isteyen başta Amerika olmak üzere, ülkemiz üzerinde oyun oynayan yedi düvele karşı da millet olarak meydan okumak zorundayız. Ekonomik krizler olur. Bu krizlerin aşılmasına, hem millet olarak hem Sağlık-Sen hem de Memur-Sen ailesi olarak destek vermek zorundayız. Biz de bu tasarruf tedbirlerini kendi imkânlarımızla kullanmak zorundayız. İnşallah millet olarak bu duruşumuzla beraber bizi içeriden 15 Temmuz'da bölmek isteyenler bunu başaramadılar. Suriye'de terörle mücadele süreci ile birlikte bu ülkeyi bölmek isteyenler yine başaramadılar. Bizi ekonomik krizle bölmek isteyenler var. Buna müsaade etmeyeceğiz. Biz Sağlık-sen ailesi olarak her zaman milletimizin yanında, çalışanlarımızın yanında, mazlumların yanında duruş gösteren bir sendika anlayışımızla bugün olduğu gibi yarın inşallah devam edeceği” şeklinde konuştu.