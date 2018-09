Sağlık- Sen Malatya Şubesi 5. Olağan kongresini gerçekleştirdi.

Malatya Nikah sarayında gerçekleşen Kongreye, Ak Parti MYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Sağlık- Sen Genel Başkanı Metin Memiş, Sağlık- Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, Memur- Sen'e Bağalı sendika temsilcileri ve sağlık çalışanları katıldı.

Saygı Duruşu ve istiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Sağlık- Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, “Üyelerimizin haklarını ve menfaatlerini nasıl koruduğumuza sizlerde şahitsiniz. Delege süreci içerisinde Demokratik bir ortamda, Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesinde delegelerimizin oy sayımını yaptık. Tarihinde hiç bu kadar üyelerimizin, delege olabilmek için yarış içerisinde olduklarını görmedik.” Sağlık- Sen Genel Başkanı Metin Memiş ise “Sağlık Sen ve Memur Sen ailesi, varoluş gereğince sendikacılık yaparken, sendikacılığını ücret sendikacılığı değil, Millet sendikacılığı şiarı ile yapan bir anlayışla hareket eden bir sivil toplum örgütüdür. Bugün 1 milyon üyemiz ile birlikte ülkemizin ve milletimizin geleceği adına cümle kuran, zor zamanlarda insiyatif alarak ülkenin geleceği adına katkı sunan Türkiye'nin en nitelikli ve millet adına hizmet eden bir sivil toplum örgütüyüz. Bizim Ülkemiz, coğrafya olarak zor bir coğrafyada ve bu ülke üzerinde oynanan, dünden bugüne süregelen oyunlar var. Bu Milletin Geleceğini karartmak isteyenlerin neler yaptığını hep birlikte görüyoruz. 103 yılın intikam duygusuyla her 10 yılda bir bu ülkenin geleceğini karartmak isteyenlerin yaptıkları darbe müdahalelerini hep beraber gördük, duyduk ve yaşadık. Şimdi de soğuk ve ekonomik savaşlarla bu ülkeyi dize getirmek istiyorlar. Bu ülkenin canına okumak ve Suriye gibi yapmak istiyorlar. Yedi düvele meydan okuyan Cumhurbaşkanımızı itibarsızlaştırmak kaydıyla bu ülkeyi lidersiz bırakmanın planlarını yapıyorlar. Biz, memur sen teşkilatı olarak yine doğruları her yerde, her tarafta açık bir şekilde ifade etmek zorundayız" dedi