Sağlıklı yaşam için birlikte yürüdüler

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreterliği ve Bisikletçiler Derneği işbirliğinde ‘Otomobilsiz Yaşam Günü' kapsamında Malatyalılar sağlıklı yaşam için birlikte yürüdü.

Kernek Meydanı'nda başlayan ve İnönü Stadına kadar devam eden yürüyüş programına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammet Yalçınkaya, Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, belediye daire başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

7'den 70'e her yaş grubunun katılım gösterdiği bisiklet severlerin, engellilerin ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş programında ‘İnadına yürümek, arabadan in bisiklete bin, otomobili bırak yürümeye bak” dövizleri dikkat çekerken, katılımcıların giydikleri “Kendine ve Kentine Saygı Duy” temalı tişörtler ile de kente sahip çıkma vurgusu yapıldı. Programda konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya'yı örnek bir şehir yapmak adına birlikte yürümeye devam edeceklerini belirterek, sağlı yaşam için yürüyüşün önemine dikkat çekti ve etkinliği düzenleyen yetkililere teşekkür etti. Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu ise her geçen gün artan araç sayısı ile birlikte yürüyüşün azaldığını dile getirerek “Dünya genelinde kabul gören ‘Otomobilsiz Yaşam Günü' kapsamında sağlığımız için bir gün yürümek adına ‘Sağlıklı Yaşam İçin Birlikte Yürüyoruz” programını gerçekleştirdik. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Sağlığımız için bir gün değil her gün yürümeliyiz” diye konuştu. İnönü Stadı içerisinde devam eden program kapsamında, hızlı yürüme yarışması, çuval yarışması, denge bisikleti yarışması, top sektirme yarışması, yumurta taşıma yarışması, tekerlekli sandalye yarışması, bisikletli yumurta taşıma yarışması, halat çekme yarışmaları düzenlendi.

Vatandaşların ilgi ile takip ettiği yarışmalarda derece yapan vatandaşlara Yeni Malatyaspor forması ve günün anlamını belirten madalyalar takdim edildi.

Program sonunda Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi tarafından verilen konser ile vatandaşlar gönüllerince eğlendiler.