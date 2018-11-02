Şahnahan yılların sorunundan kurtuluyor

İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın yanı sıra MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, ilgili şube müdürleri ile Şahnahan mahalle muhtarı Mehmet Şimşek eşlik etti. Yapılan çalışmalardan dolayı büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkür eden Şahnahan mahalle Muhtarı Mehmet Şimşek, “Mahallemizin yıllardan beri süregelen problemleri yapılan bu çalışmalarla inşallah son bulacak. Mahallemizde yaşanan su sıkıntısı MASKİ'nin çalışmaları ile inşallah son bulacak” şeklinde konuştu. MASKİ Genel Müdürlüğünün Şahnahan Mahallesinde yapmış olduğu çalışmayı yerinde incelediklerini belirten Başkan Polat ise “Şahnahan Mahallemizin Kanalizasyon ve İçmesuyu ile ilgili problemleri bulunmaktaydı. MASKİ Genel Müdürlüğümüz bu bölge ile ilgili gerekli çalışmaları yaparak ihalesini gerçekleştirdi ve çalışmalara başladı. Şahnahan Mahallemizde 54 km içmesuyu hattı ile 42 km kanalizasyon hattı çalışması yapılacak" ifadelerine yer verdi.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından şebeke döşeme çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini belirten Polat, "Şahnahan Mahallemizdeki çalışmalarımızı inşallah en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamamasını sağlayacağız.

Büyükşehir Belediyesi olarak bütün paydaşlarımızla birlikte Malatya'mıza emek vermenin gayreti içerisindeyiz. Amacımız milletimize en iyi hizmeti sunmaktır. Mesai mefhumu gözetmeksizin Malatya'mızı daha yaşanabilir bir kent yapabilmek için çalışmalar yürütmekteyiz. Altyapı hizmetlerimizin Şahnahan Mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyor çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ayrıca Şahnahan Mahallesinde esnaflarla ve mahalle sakinleriyle de bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi.