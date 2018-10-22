Şahnahan'a 11.8 milyon TL'lik yatırım

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Yeşilyurt İlçesi Şahnahan Mahallesi'nde 96 kilometrelik uzunluğunda, 11.8 milyon TL maliyetindeki içme suyu ve kanalizasyon altyapısı yapım çalışmalarına başladı.

Malatya'nın altyapısını güçlendirerek vatandaşa kaliteli hizmet sunan MASKİ Genel Müdürlüğü 2018 yılının son aylarında da çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yeşilyurt ilçesi Şahnahan Mahallesi'nde başlayan içmesuyu ve kanalizasyon altyapısı yapım çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Şahnahan Mahallesi'nde kanalizasyon ve içmesuyu altyapı çalışmalarımıza başladık. Burada inşallah 42 kilometresi kanalizasyon, 54 kilometresi ise içmesuyu olmak üzere toplam 96 kilometrelik uzunluğunda altyapı çalışması planlıyoruz. Söz konusu çalışmanın maliyeti 11.8 milyon TL. Çalışma kapsamında 1 adet 900 tonluk depo, 500 abone bağlantısı, 1296 adet muayene ve parsel bacası da yapacağız. Bu çalışmayla Şahnahan halkı daha sağlıklı ve daha sağlam bir altyapıya kavuşacak. Çalışmaları yürüten ekip arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyor, Şahnahan halkına ise şimdiden çalışmalar esnasında gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.