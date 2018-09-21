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Saman yüklü araç küle döndü

Malatya’nın Darende ilçesinde saman yüklü bir kamyonette çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Malatya'nın Darende ilçesinde saman yüklü bir kamyonette çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre Resul Çalışkan yönetimindeki 44 HL 592 plakalı saman yüklü kamyonet, Darende ilçesinin Karabacak Mahallesi Peteklik Yolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Sürücünün aracı terk ederek indiği kamyonette alevler kısa sürede tüm samanları kapladı.


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yangında yaklaşık 2 ton saman zarar gördü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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