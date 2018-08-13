Saman yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Malatya (İHA)
Malatya’da samanlı yüklü kamyonun devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesi girişinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Elazığ istikametinden gelerek Malatya kent istikametine seyir halinde olan saman yüklü 49 AD 695 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra yol kenarına devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralı şahıs çevredekilerin yardımı ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.