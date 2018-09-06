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06 Eylül 2018 17:21

Saman yüklü tır alev alev yandı

Malatya’da karayolunda ilerleyen saman yüklü tır aniden alev aldı.

Saman yüklü tır alev alev yandı

06 Eylül 2018 17:21

Yangında tırda bulunan samanlar yanarken çevredeki araziye sıçrayan yangın kontrol altına alındı.


Malatya-Elazığ karayolu üzerinde Hac Haliloğlu Çiftliği mevkiinde saman yüklü bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücüsünün durumu fark ederek kenara çektiği tırdaki yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı.


Araçta bulunan tonlarca samanın alev alması ile alev topuna dönen tırı çevredeki sürücüler korkulu gözlerle izledi. Karayolunun bir süreliğine çift taraflı trafiğe kapandığı olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin yolun kenarındaki tarlaya da sıçramasıyla bölgeye takviye itfaiye ekipleri yönlendirildi.


Uzun süreli müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınırken, tır ve üzerindeki samanlar tamamen küle döndü. Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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