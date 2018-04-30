Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 16:24

Samanlı’dan MTB’ye ziyaret

MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Malatya Ticaret Borsası (MTB)’nı ziyaret etti.

Samanlı’dan MTB’ye ziyaret

30 Nisan 2018 16:24


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTB Başkanı Ramazan Özcan, “Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin en önemli siyaset partilerinden bir tanesidir. Kamuoyunun ve devletin emniyet sibobu diye tabir ettiği bir siyasi partidir. Türkiye ne zaman ciddi krizlerle karşı karşıya kalsa Milliyetçi Hareket Partisi de Genel Başkanı ve kadrolarıyla bu ülkeyi o büyük sıkıntılardan kurtarmak için mevcut yani siyasi idareye bakmaksızın elinden gelen bütün gayreti göstermiş bir siyaset partisidir. İnşallah Malatya’nın problemlerinde istişare ederek birbirimize payda oluşturarak çözmeye çalışacağız. Ben bu yapmış olduğunuz ziyaretlerinden dolayı tekrardan teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ise, “Ramazan Başkanımız Malatyamızda tanınan, bilinen ve sevilen bir esnaf arkadaşımız. Malatya’nın sorunlarına hakim Malatya tanıyan, iyi bilen Malatya sevdalısı bir arkadaşımız. Başkanlığa seçilmesinden dolayı da ayrıca mutlu oldum” dedi.


Malatya’nın bazı sorunları olduğunu da kaydeden Samanlı, “Tabi ki Malatyamızda ciddi sorunlar var. Özellikle Şire Pazarı ve Buğday Pazarı bekleyen sorunlar arasında. Bunların yerlerini değişim ile ilgili Başkanım az önce bize bilgi verdi. Sağ olsun hemen gelir gelmez bunlarla ilgili çalışma başlattığını söyledi. Biz kendisine bu konuda teşekkür ediyoruz. Taşınacak olan yerlerde insanlara verileceğine Başkanımızın bu konuda çok adaletli olduğunu inanıyoruz ve güveniyoruz. Yapacağı her türlü çalışmalarda kendisine öncülük edeceğimizi ve yanında olduğumuzu bildirmek istiyorum. Başkanımıza ve yönetimine Malatya’ ya yapacağı hizmetlerden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
23
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç