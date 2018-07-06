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06 Temmuz 2018 14:01

Samanlı’dan seçim değerlendirmesi

24 Haziran seçimlerini değerlendiren MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, "Battalgazi ilçe teşkilatı olarak 1 Kasım seçimlerinde 14 bin olan oyumuzu 24 Haziran’da 28 binlere çıkardık, yüzde 100 oyumuz artırdık" dedi.

Samanlı’dan seçim değerlendirmesi

06 Temmuz 2018 14:01


Türkiye’nin kritik bir virajı geride bıraktığını aktaran Samanlı, "MHP açısından biz buruk bir sevinç yaşadık. Gerek piyasalarda oluşan hava ve seçim çalışmaları döneminde izlediğimiz hava itibariyle biz daha fazla milletvekili bekliyorduk. Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli Türkiye genelinde izlediği politikalarla MHP’ye olan sempatiyi biz de Malatya’da teşkilatlarımızın yoğun çalışması sonrasında zafere ulaştık. Tabi gönül isterdi ki vekiller gönderilim. Ama 1 Kasım seçimlerini baz alırsak, oyumuzu ikiye katlayarak bir başarı elde ettik, buradan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum onları mahcup etmeyeceğimize canı gönülden inansınlar. MHP Malatya milletvekilinin farkını herkes görecek" şeklinde konuştu.


"2. vekili az bir oyla kaçırdık"


MHP olarak 24 Haziran seçimlerinde Malatya’da 78 bin oy bandını aşmalarına rağmen ikinci vekili az bir oyla kaçırdıklarını söyleyen Samanlı, "Battalgazi ilçe teşkilatı olarak ilk geldiğimiz günden beri yarın seçim olacakmış gibi ’biz hazırız’ diyorduk. Battalgazi ilçe teşkilatı olarak 1 Kasım seçimlerinde 14 bin olan oyumuzu 28 binlere çıkardık, yüzde 100 oyumuzu artırdık. Buradan MHP oy veren, vermeyenden Allah razı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.


"Bardak taştı"


Son zamanlarda yaşanan çocuk istismarı ve çocuk cinayetleri konusuna da değinen Samanlı, "Bizler MHP olarak artık bardağın taştığının farkındayız, artık idamın gelmesini düşünüyoruz. Tecavüzcü dediğimiz insanlık dışı hayvanlıktan nasibini almış insanlar için idam yasasının gelmesini istiyoruz ve mecliste de bunu söyleyeceğiz" diye konuştu.




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