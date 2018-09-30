Şampiyon kickboksçular Malatya'da ringe çıktı

Malatya'da düzenlenen kick boks gecesinde sporcuların mücadelesi büyük bir heyecana sahne oldu.

Kick boks dünya şampiyonlarının katıldığı gecede Hollanda, Kongo, İran, Fas, Azerbaycan ve Türkiye'deki milli sporcular ringe çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Kick Boks Federasyonu, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi'nin katkılarıyla Öncü Fight Club tarafından Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen kick boks gecesine vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi. Malatya Merkez Spor Salonu, kick boks gecesiyle hizmete açılmış oldu.

3 dakikadan 3 raunt üzerinden oynanan müsabakada, Sercan Çelik müsabakada sakatlanınca teknik nakavtla Hollandalı Guillermo Blokland kazandı.

Yusuf Memedov-Kenan Günaydın karşı karşıya geldi. Yusuf Memedov, ringe Türk bayrağıyla çıktı. Memedov, tribünlerden büyük alkış aldı. Yusuf Memedov'un sert tekmesi sonrası Kenan Günaydın yerde kaldı. Sağlıkçılar ringe girdi ve Günaydın'a müdahale edildi. Yusuf Memdov, Kenan Günaydın'ı nakavt etti. Kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Günaydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Gecenin üçüncü karşılaşmasında Kongolu sporcu Benjamin Masudi ile Türkiye'den Oğuz Şeker karşı karşıya geldi. Müsabaka sonrası hakemler kararını açıkladı. Müsabakayı 3-0 Oğuz Şeker kazandı.

Gecenin dördüncü maçında kadınlarda Eylem Kaya ile Meltem Okumuş ringe çıktı. Mavi köşede İzmirli sporcu Eylem Kaya, kırmızı köşede ise İstanbullu sporcu Meltem Okumuş yer aldı. Malatya bölgesi hakemi Musa Kaya'nın yönettiği müsabakayı Meltem Okumuş, Eylem Kaya'yı nakavt ederek kazandı.

Hollanda'nın efsane sporcularından Marco Pigue ile Malatyalı ‘Demir Yumruk' lakaplı efsane sporcu Orhan Doğan jübile maçında karşı karşıya geldi. Müsabaka, 2 dakikadan 3 raunt üzerinden oynandı. Mavi köşede Pigue, kırmızı köşede ise Orhan Doğan yer aldı. 48 yaşındaki Doğan'ın jübile müsabakası büyük bir seyir zevkine sahne oldu. Kariyerindeki 40 maçın 37'sini kazanan Orhan Doğan, sadece 3 kez mağlup oldu. Dünya şampiyonlukları olan iki sporcunun karşılaştığı müsabakada, Orhan Doğan ikinci rauntta rakibini nakavt ederek, jübilesini galibiyetle tamamlamış oldu. Doğan'a kupasını federasyon başkanı Salim Kayıcı takdim etti.

Orhan Doğan, Nusret Öncü'ye teşekkür ederek, “Malatyalı olarak Malatyalılarla gurur duyuyorum. Mükemmel bir ortam var. Federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum. İstanbul'da spor salonum var. Gençleri yetiştirip, şampiyon yapmaya çalışıyoruz. Bu muhteşem gece için herkese teşekkürler” dedi.

Santino Verbeek ile Serdar Yiğit Eroğlu ile gecenin maçında karşı karşıya geldi. Mavi köşede Hollandalı sporcu Santino Verbeek, kırmızı köşede ise Gaziantepli milli sporcu Serdar Yiğit Eroğlu yer aldı. Musa Kaya'nın yönettiği müsabaka oldukça çekişmeli geçti. Müsabaka sonrası hakemler kararını açıkladı. Müsabakayı Serdar Yiğit Eroğlu kazandı.

Kick boks gecesinde Türk sporcu Ömer Topçu ile İranlı sporcu Abbas Astaraki karşı karşıya geldi. İranlı sporcu mavi köşede, Kırklarelili sporcu Ömer Topçu ise kırmızı köşede yer aldı. Hakem Özcan Zorlu'nun yönettiği müsabaka sert başladı. Her iki sporcunun burunlarında meydana gelen kanama nedeniyle müsabaka bir süre durdu. Her iki sporcuda meydana gelen burun kanamaları nedeniyle maç sonuçlandı ve hakem kararıyla kazanan belli oldu. İlk profesyonel maçına çıkan Ömer Topçu, hakem kararıyla müsabakayı kazandı.

Gecenin son müsabakasında Avrupa şampiyonluğu unvanı bulunan Faslı sporcu Mohamed Amine ile Cemil Yıldırım karşı karşıya geldi. Mavi köşede Mohamed Amine, kırmızı köşede ise 8 maçta 7 galibiyet, sadece 1 mağlubiyet alan Mardinli sporcu Cemil Yıldırım mücadele etti. Hakem Selahattin Gür'ün yönettiği müsabaka çekişmeli geçti. Müsabakayı, 2-1'lik sonuçla Mohamed Amine kazandı.

Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, “Bu müsabakaların yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Malatya kendi evladını yetiştirdi, evladı da Malatya'ya hizmet ediyor. Bu salonda ilk defa turnuva yapılıyor, çok mutluyum. Gençlik ve Spor Bakanımızın bizzat selamını getirdim. Kick boks ailesi olarak çok mutlu olduk” diye konuştu.

Kayıcı, Malatyalı kick boks organizatörü Nusret Öncü'ye de kick boksa verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kayıcı, kick boksun lisanslı sporcu sayısı bakımından dördüncü sırada olduğunu kaydederek, kick boksta lisanslı sporcuların yüzde 30'unu kadın sporcuların oluşturduğunu ifade etti.