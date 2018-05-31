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31 Mayıs 2018 13:35

Şampiyonluğu kaçırdılar gelecek sezondan umutlular

Bu sezon 2.

Şampiyonluğu kaçırdılar gelecek sezondan umutlular

31 Mayıs 2018 13:35

amatör kümede şampiyonluk şansını son anda kaybeden Çöşnükspor’da As Başkan Yılmaz Alptekin yaptığı açıklamada geleceğe umutla baktıklarını söyledi.


Çöşnük Spor Kulübü Strateji Planlama departman sorumlusu As Başkan Yılmaz Alptekin’in yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, “2017-18 Futbol sezonunda Malatya 2. Amatör liginde mücadele eden Kulübümüz Çöşnük Spor Kulübü futbol A takımı başarılarla dolu bir sezon geçirmiştir. Sezon sonunda grubunda sekiz puan farkla lider durumda grup şampiyonu olmuştur. Fakat anlamsız ve talihsiz play off maçları sonucunda bir üst lige yükselememiştir. Bizler için takımımız Çöşnükspor gönüllerin şampiyonu olmuştur. Kaçıncı ligde olduğunun hiçbir önemi yoktur. Hiçbir amatör takım Çöşnükspor‘dan daha değerli ve üstün değildir. Sportif başarı veya başarısızlık Malatya’nın en büyük ve köklü semtinin takımı Çöşnükspor Kulübü‘nün kurumsal yapısını, kimliğini, asil ve onurlu duruşunu değiştirmez ve asla zarar veremez. Bizler için semtimizin manevi değerlerinin güçlü olması büyük bir övünç kaynağı olarak her şeyin üzerindedir. Çöşnükspor büyük bir camiadır. Çalışmalarımız bu doğrultuda, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler alanında tüm hızıyla devam edecektir. Malatya yerel ve bölgesel amatör liglerinde mücadele eden şehrimiz kulüplerine başarılar diliyoruz. Yerel liglerde şampiyon olan tüm takımları tebrik ediyoruz. Bir sezon boyunca Çöşnükspor’a emek veren destek olan başta kulübümüz yönetim kuruluna, sporcularımıza, teknik heyetimize, fedakar, vefakar gerçek Çöşnüksporlulara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.




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