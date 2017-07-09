Şampiyonun kupası Malatya’da taraftarlarla buluştu

Süper Lig’de 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Kara Kartalın kupası il il dolaşmaya devam ediyor.

Siyah beyazlıların kupası son olarak Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde bulunan Kartal Yuvası mağazasında Malatyalı taraftarlarla buluştu.

Siyah-beyaza gönül vermiş taraftarlar, cam koruma içerisinde muhafaza edilen şampiyonluk kupasının yanında fotoğraf çektirdi.

Kupanın Malatya’ya gelmesinden büyük mutluluk duyduklarını aktaran taraftarlar, bu sene de Beşiktaş’ın şampiyon olmasını temenni etti.