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09 Temmuz 2017 18:12

Şampiyonun kupası Malatya’da taraftarlarla buluştu

Spor Toto Süper Lig’de 2016-2017 futbol sezonunu şampiyon bitiren Beşiktaş’ın kupası, Malatya’da taraftarla buluştu.

Şampiyonun kupası Malatya’da taraftarlarla buluştu

09 Temmuz 2017 18:12


Süper Lig’de 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Kara Kartalın kupası il il dolaşmaya devam ediyor.


Siyah beyazlıların kupası son olarak Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde bulunan Kartal Yuvası mağazasında Malatyalı taraftarlarla buluştu.


Siyah-beyaza gönül vermiş taraftarlar, cam koruma içerisinde muhafaza edilen şampiyonluk kupasının yanında fotoğraf çektirdi.


Kupanın Malatya’ya gelmesinden büyük mutluluk duyduklarını aktaran taraftarlar, bu sene de Beşiktaş’ın şampiyon olmasını temenni etti.




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