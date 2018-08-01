“Sanat Sokakta” etkinlikleri başladı

Etkinler her akşam saat 21.00’de başlamak üzere 6 gün boyunca devam edecek.

Şehit İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı’nda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında müzik dinletisi, konserler ile tiyatro ve sinema gösterimleri sunuluyor. Etkinliklerin ilk gün programı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi enstrüman kursiyerlerinin müzik dinletisi ile başladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda müzik dinletisinden sonra Kemal Sunal anısına Tosun Paşa filminden bir bölüm canlandırıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) oyuncularının rol aldığı gösterim, büyük beğeni topladı.

Tiyatro gösteriminden sonra MABESEM Saz ve Söz Sanatçıları sahne aldı. Gece geç vakitlere kadar devam eden programda MABESEM Sanatçısı Meltem Türün, sevilen Türküleri seslendirdi. Programda down sendromlu Soner Şahin’in, sahnedeki performansı duygu dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Vatandaşları duygulandıran Soner, yoğun tezahürat aldı.

31 Temmuz gecesi başlayan 3.Sanat Sokakta etkinleri her akşam saat 21.00’de başlayarak, altı gün boyunca devam edecek ve 5 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenecek programla tamamlanacak. Ücretsiz düzenlenen etkinliklere tüm halkın davetli olduğu belirtildi.