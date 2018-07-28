Sancaktar Türbesinde çalışmalar devam ediyor

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Ecdat yadigarının ayağa kaldırılması vebali bir sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğumuzu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, daha önce restore edilen Karahan Cami yanında bulunan ve restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere olan Sancaktar Türbesi’nde incelemelerde bulundu. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi eserlerin restore edilerek tek tek ayağa kaldırıldığına dikkat çekerek, “Burası hem cami bazında, hem de Sancaktar Türbesi bazında tescil edilmiş iki eserimiz. Camiyi daha önceki süreç içerisinde Vakıflar ile birlikte yapıldı. Etrafının kamulaştırılması da Battalgazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilerek yapımı gerçekleşti. Tabi hemen caminin bitişiğinde mevcut bir ev vardı, o evin kaldırılması gerekiliyordu, o evin kamulaştırılması Battalgazi Belediyemiz tarafından yapılarak burada görünmeyen Sancaktar Türbesi de Karahan Cami ile mütenasip bir şekilde birleştirilerek Sivas Koruma Kurulu tarafından aldığımız proje onayıyla yapımı gerçekleşti. Hemen caminin alt kısmında olan Horasan Baba türbesi de yine orada bir ev vardı evin kamulaştırılması Battalgazi Belediyemiz tarafından yapılarak Horasan Baba türbesinin de ortaya çıkarılması ve eski kitabeli çeşmenin de aslına uygun şekilde yapımı gerçekleşti. Bugün artık burada Sancaktar Baba Türbesi son aşamaya gelmiş. Arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisinde. Yani caminin hem alt kısmında ki Horasan Baba türbesi, hem de üst kısmında Sancaktar Türbesi’nin restorasyon işlemleri ve çevre düzenleme işlemleri Battalgazi Belediyesi tarafından yapılarak vatandaşımızın hizmetine en kısa zamanda açılmasını düşünüyoruz. Bu çalışmaları yapan ilgili müellif firma olsun, bizim Battalgazi Belediyemizin Park ve Bahçeler ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze de bu anlamda teşekkür ediyorum. Kültürel varlıklarımızın öne çıkarılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve yok olmaya terk edilmiş bu ecdat yadigarının ayağa kaldırılması da vebali bir sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğumuzu da yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz, huzurunu ve şerefini yaşıyoruz. Bu çalışmaların memleketimize, geçmişimize ve geleceğimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.