Sarıcıoğlu Mahalle Muhtarı Şinasi Sucu, Sarıcıoğlu Mahallesi’nin sorunlarının yüzde 80’inin 2 ay gibi kısa bir sürede bitirildiğini söyledi.

Battalgazi Belediyesi tarafından Sarıcıoğlu Mahallesi’nde 11 sokakta kaldırım düzenleme ve sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. Kaldırım düzenlemesinin ve sıcak asfalt çalışmasının yapıldığı sokaklar modern bir görünüme kavuşurken, mahalle sakinleri de memnuniyetlerini dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Halil İbrahim Demir, mahallelerine çok güzel hizmetlerin yapıldığını belirterek, “Mahallemiz yapılan hizmetler iyi buluyoruz, güzel oldu. Başkanımız Selahattin Gürkan’ın hizmetlerini beğeniyorum. Battalgazi için yaralı ve faydalı hizmetler yapmaya devam ediyor. Bizlerde yapılan bu çalışmaların devamını bekliyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Mahalle sakinlerinden Suat Kapusuz ise, “Battalgazi Belediyesi’nden ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan memnunuz. Allar razı olsun mahallemiz güzel ve temiz oldu. Eski yolla yeni yol arasında çok fark etti. Yapılan yolumuz tertemiz oldu. Başkanımızın her zaman başımızda olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Yapılan hizmetlerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Mehmet Ali Çitil de, “Alt yapı olsun, üst yapı olsun kısıtlı imkânlara rağmen elinden geleni yapıyor. Eskiden yol yok turdu. Şimdi ise sürücüler olarak memnunuz. Çukurlardan ve hendekler dolayı sanayiden çıkamıyorduk. Kaldırım taşlarından dolayı büyük küçük herkes takılarak düşüyordu. Kendisinden Allah razı olsun, yollarımız ve kaldırımlarımız tertemiz oluyor. Başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Battalgazi Belediyesi’nin çalışmalarından memnun olduklarını kaydeden Rıfat Aslan ise, “Mahallemize yapılan hizmetlerden memnunuz. Yapılan her hizmet güzeldir. Yolumuz köy yolu gibiydi. Arabalar gidemiyordu. Şimdi gerçekten yollarımız çok güzel oluyor. Selahattin Gürkan’a teşekkürlerimiz sunuyorum. Çalışmalarını takip ediyoruz. Çalışmaları çok güzel, Allah razı olsun” ifadelerini kullandı. 25 yıldır muhtar olduğunu ve bugüne kadar böyle bir hizmet görmediğini belirten Sarıcıoğlu Mahalle Muhtarı Şinasi Sucu da, “Mahallemize yapılan asfalt çalışması için çok teşekkür ederim. Mahallemizin kaldırım, yol, asfalt ve aydınlatmaları tamamlanmış oldu. Yapılan bu hizmetler başarının ve çalışmanın göstergesidir. Bir mahallenin yüzde 80 sorunlarını iki ay gibi kısa bir süre içerisinde bitirilmesini ben görmedim 25 yıllık muhtar olarak. Vatandaşa engel olmadan, büyük bir titizlik ve itina ile mahallemize güzel bir hizmet yapıldı. Bu hizmetlerden dolayı başta Başkanımız Selahattin Gürkan’a Belediye başkan yardımcılarımıza, Fen İşleri Müdürüne, emeği geçenlere teşekkür ederim” diye konuştu.