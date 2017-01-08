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08 Ocak 2017 16:32

Satranç Malatya kadınlar il birinciliği yarışması tamamlandı

Satranç Malatya kadınlar il birinciliği yarışması tamamlandı

08 Ocak 2017 16:32

Malatya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü (GHSİM) tarafından düzenlen 2017 Satranç Kadınlar İl Birinciliği Yarışması tamamlandı.
Müsabakalar GHSİM Satranç Merkezinde 7 - 8 Ocak tarihlerinde yapıldı. 25 sporcunun katıldığı yarışmada Gizem Kahya birinci olurken, Gafure Deniz ikinci, Ecrin Alkan üçüncü oldular.
Yarışmanın açılış ve ödül törenlerine katılan Malatya İş Kadınları Derneği (MAİKAD) Başkanı Göknur Aktay, Malatya İş Kadınları Derneği olarak her zaman sosyal, toplumsal etkinliklerde bulunduklarını ama bugünkü etkinlikte bulunmalarının kendilerini çok daha mutlu ettiğini, söyledi.
Aktay daha sonra dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.
Satranç Malatya Kadınlar İl Birincisi Gizem Kahya da Türkiye Kadınlar Şampiyonasında Malatya’yı en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yapacağını söyledi.
Malatya Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy yaptığı konuşmada “İlimizdeki Satranç Kadınlar İl Birinciliği Yarışmasına katılan sporcularımız 5 -11 Mart 2017 tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonasına katılma hakkını elde ettiler’’ dedi.



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