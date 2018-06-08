Şehidin ismi hastaneye verildi

13 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde PKK’lı teröristlerin bombalı saldırısında polis lojmanlarında yaşayan Kaymakamlık çalışanı Esra Köse Başaran hayatını kaybetmiş, genç kadının polis eşi ve 2 yaşındaki çocuğu da yaralanmıştı.

Doğanşehir’de defnedilen sivil şehit Esra Köse Başaran’ın ailesinin isteği üzerine ilçede bulunan Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne şehidin adı verildi. Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Şehidin eşi Cengiz Başaran’ın talebi, Malatya Valisi Ali Kaban’ın teklifi ve Sağlık Bakanlığı’nın oluru ile Doğanşehir Devlet Hastanesi’nin adı ‘Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi ’ olarak değiştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.