Şehit aileleri ve gaziler Battalgazi’deydi

Derneğin Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Malatya iline yönelik düzenlediği Kültür Gezisi programı kapsamında şehit aileleri ve gazilerin son durağı Malatya oldu Battalgazi Belediyesi tarafından Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri’nde ağırlanan konuklara ilçe hakkında bilgiler verildi. Programa Malatya Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, Malatya Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Kamalak, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şube Başkan Yardımcısı Fatih Düdükçü, Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mustafa Gözükara, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. Burada bir konuşma yapan Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, şehit ailelerini ve gazileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Şehitlerimiz bizim istiklalimizin, bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir. Bizim tarihimiz şehit ve gazilerimizin kahramanlıklarının tarihidir. Malazgirt’i Battal Gazi’den, İstanbul’un fethini Ulubatlı Hasan’dan ayrı düşünemeyiz. Çanakkale Seyit Onbaşı’nın cesareti, Kınalı Hasan Ağa’nın saflığı Doktor Tarık Nusret’in özverisi olmadan anlaşılamaz. Bu durum bin yıl önce, yüz yıl önce nasılsa, bugün de öyle. Bugün de askerimiz, polisimiz, köy korcumuz tam bir seferberlik ruhuyla Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde terör örgütüne karşı büyük bir kahramanlık destanı yazıyor. Onlar bizi vatanımızı parçalamak isteyenlere karşı birlik ve beraberliğimizi kanlarıyla tescil ediyor” şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit’de “Sizler olmayınca vatan olmaz, bu bin yıldır bu topraklarda sizlerin sayesinde, şehitlerimizin sayesinde ve gazilerimizin sayesinde burada yaşıyoruz. Polisimiz, askerimiz güvenlik kuvvetlerimiz şuan her an mücadele içerisinde. Bu topraklar çok sıcak topraklar. Bu topraklarda yaşamanın bedeli de bu şekilde oluyor. Bizlerin çocukları, torunlarımız, sizler gibi inşallah bu vatanı, bu toprakları koruyacaklar. Şehitlerimiz bu vatan için, bu millet için kendilerini feda ediyorlar. Allah şehitlerimiz rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin” diye konuştu.

Dernek temsilcileri ise kendilerini ağırlayan Battalgazi Belediyesi’ne ve belediye başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkürlerini iletti.