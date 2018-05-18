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18 Mayıs 2018 13:00

Şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi

Malatya’da şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi.

Şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi

18 Mayıs 2018 13:00


Malatya Valiliği öncülüğünde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü organizasyonu ile düzenlenen iftar yemeği etkinliğine Malatya Valisi Ali Kaban ve eşi Neriman Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 2. Ordu Komutanı Metin Temel, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, İl Müftüsü Ümit Çimen, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Vali Ali Kaban, programda yaptığı konuşmada, Ramazanın ayının bereketiyle geldiğini söyledi. Etkinlikte yer alanlara teşekkür eden Vali Kaban, "Hayatımızda muhtelif zamanlar, mekanlar önem taşıyor. İşte bizim için burası, bugün sizlerle birlikte olmamız büyük önem taşıyor. İnşallah güzelliklerle bu ramazanı bitirip bayrama ulaşırız. Daha güzel günlerde birlikte olmayı diliyorum” ifadelerini kullandı. Daha sonra İl Müftüsü Ümit Çimen, tüm şehitler için dua etti.


Şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri onuruna verilen iftar yemeğinin ardından Vali Kaban ve eşi misafirlerini uğurladı.




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