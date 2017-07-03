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03 Temmuz 2017 11:37

Şehit annesi kaybettiği parasına 8 gün sonra tekrar kavuştu

Malatya’da 2 bin 600 TL parasını bir alışveriş merkezinde düşüren şehit annesi 8 gün sonra aynı alışveriş merkezine gidince düşürdüğü parası kendisine teslim edildi.

Şehit annesi kaybettiği parasına 8 gün sonra tekrar kavuştu

03 Temmuz 2017 11:37

Şehit annesi alışveriş merkezi sahibi ve personellerine teşekkür ederken duygu dolu anlar yaşadı. Olay anı da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Olay, 23 Haziran Cuma günü Malatya Merkez’deki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş merkezinin mobilya reyonunu temizleyen temizlik personeli yerde 2 bin 600 TL para buldu. Temizlik personeli bulduğu parayı alışveriş merkezinin güvenlik görevlisine verdi. Alışveriş merkezinin sahipleri ve güvenlik görevlileri kamera kayıtlarından parayı düşüren şehit annesi Zeynep Işık’ı tespit etti.


Alışveriş merkezi sahibi güvenlik görevlisiyle birlikte parayı saydı, kayıt altına aldı ve yaklaşık 2 bin 600 TL’nin sahibini bulmak için araştırma yapıldı.


60 yaşındaki şehit annesi Zeynep Işık, 8 gün sonra aynı alışveriş merkezine tekrar alışverişe gidince kamera kayıtlarını izleyen güvenlik görevlisi tarafından tanındı. Güvenlik görevlisi İbrahim Barca durumu alışveriş merkezi sahiplerine bildirdi ve kayıt altına alınan para, sayılarak şehit annesi Zeynep Işık’a teslim edildi.


Şehit annesi Zeynep Işık, 8 gün önce parasını kaybettikten sonra karakola gittiğini ve aynı tekrar alışverişe geldiğinde parasının kendisine teslim edildiğini ifade etti.


Alışveriş merkezinin güvenlik görevlisi İbrahim Barca ise olayı anlatarak, Zeynep Işık’ı izlediği güvenlik kamerası kayıtlarından tanıdığını belirtti ve parayı bulup iade ettikleri için mutlu olduğunu söyledi.


Kayıt altına alınan para daha sonra sayılarak şehit annesi Zeynep Işık’a teslim edildi.


Ayrıca Zeynep Işık’ın parayı düşürme anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde alışveriş merkezinin mobilya bölümünde paspaslara bakan Işık, parasını düşürüyor, paspası alıp kasaya ödeme yapmaya gittiğinde parasının olmadığını fark ediyor ve uzun süre üzerinde parasını arıyor.


Zeynep Işık’ın 1998 yılında Van’da şehit düşen Cengiz Işık’ın annesi olduğu öğrenildi.




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