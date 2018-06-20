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20 Haziran 2018 16:04

Şehit ateşi Malatya’ya düştü

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir’in acı haberi Malatya’daki ailesine ulaştı.

Şehit ateşi Malatya’ya düştü

20 Haziran 2018 16:04


Üç kız kardeşi bulunan ve ailenin tek erkek çocuğu olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir’in (25) Zaviye Mahallesi Hüdavendigar Sokak’ta ikamet eden babası Zekeriya Özdemir’e (52) acı haber vali yardımcıları ve askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alınca baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.


Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir’in cenazesinin, yarın Malatya’da düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.




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