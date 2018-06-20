Şehit ateşi Malatya’ya düştü

Üç kız kardeşi bulunan ve ailenin tek erkek çocuğu olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir’in (25) Zaviye Mahallesi Hüdavendigar Sokak’ta ikamet eden babası Zekeriya Özdemir’e (52) acı haber vali yardımcıları ve askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alınca baygınlık geçiren şehit yakınlarına, hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir’in cenazesinin, yarın Malatya’da düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.