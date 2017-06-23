Şehit Barış Aybek için iftar yemeği verildi

Şehit Barış Aybek’in babası Turabi Aybek tarafından Doğanşehir Jandarma Bölük Komutanlığı önünde verilen iftar yemeğine yüzlerce vatandaş katıldı. Programa Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan, Belediye Başkanı Vahap Küçük, Malatya 2. Ordu komutanlığında görevli komutanlar, Şehit ve Gazi Dernekleri başkanları, daire amirleri, mahalle muhtarları ve askerler katıldı.

Okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından okunan ezan ile birlikte oruçlar açıldı. Yemek sonrası tüm şehitler için dua okunurken şehit babası Turabi Aybek, her yıl oğlunun hayrına verdiği iftar yemeğine katılan herkese teşekkür etti.