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07 Ocak 2017 15:01

Şehit çocuklarına bilgisayar hediye edildi

Şehit çocuklarına bilgisayar hediye edildi

07 Ocak 2017 15:01

Vali Mustafa Toprak eşi Selime Toprak ile birlikte ‘Yalnız değilsiniz, Türkiye’nin en büyük ailesi’ projesi kapsamında, Şehit Polis Memuru Yusuf Kenan Mutlu’nun ailesini ziyaret etti.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi tarafından organize edilen proje kapsamında Vali Mustafa Toprak ile Eşi Av. Selime Toprak geçtiğimiz Ağustos ayında Elazığ Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Yusuf Kenan Mutlu’nun ailesini ziyaret etti.
Şehit polisin eşi ve çocukları ile sohbet eden Vali Toprak “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Başbakanımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın girişimleri ile hayata geçirilen proje kapsamında şehitlerimizin emaneti olan yakınlarına ve çocuklarına bilgisayar hediye ediyoruz. Bu günde burada Şehidimiz Yusuf Kenan Mutlu’nun çocuklarını mutlu edebilmek adına, bir nebze de olsa onlara moral verebilmek adına ziyaret ettik ve hediyelerini verdik” diye konuştu.



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