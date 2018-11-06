Şehit derneğinden Unat'a teşekkür plaketi

Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Vakfı Malatya Şubesi tarafından iş adamı Sabri Unat'a desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.

Unat'ın kendilerine büyük destekler verdiğini aktaran Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız, ”Şehit ve gazi ailelerine duyarlı olduğundan dolayı ve her zaman bizimle beraber olduğundan dolayı iş adamı Sabri Unat Beyefendiye teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendilerine işlerinde başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Plaketten dolayı dernek başkanı ve üyelerine teşekkür eden Sabri Unat ise, “Şehit Ailelerimiz bizler için çok kıdemli gerçekten bu ülke için her fedakarlığı yapan aileler gazilerimiz bizim için çok önemli. Bu noktada kendileri böyle bir paketi bize uygun görmüşler çok teşekkür ediyoruz her alanda elimizden geldiği kadar kendilerinin emrindeyiz” diye konuştu.