HİMSS seviye 6 Dijital uygulaması ile birlikte pilot klinik olan Kadın Hastalıkları ve doğum kliniğinde yapılan tüm işlemler dijitalleştirilmiş olurken, kağıt kullanımı olmadan bilgisayar ortamında kayıt altına alınarak yapılabilecek. Sistem ile birlikte eczane uygulamasında başlatılan kapalı döngü ilaç sistemi ile 5 doğru kural aktif olarak uygulanmaya başlandı. Doğru hasta, doğru ilaç, doğru doz, Doğru yol, doğru zamanda uygulanması sağlanarak, 5 doğru kuralının uygulanmadığı durumlarda sistemin tedaviyi kabul etmemesine yönelik tedbirler alındı. Böylece hata yapma şansı en aza indirgendi.

Hastaların MHRS bilgileri, e-reçete bilgileri ve laboratuar sonuçları cep telefonlarına gelen SMS mesajı ile hatırlatıldığı sistemde, MHRS üzerinden randevu alan hastaları randevu günü saat 08:00’de sistem üzerinden gönderilen SMS mesajı ile randevu bilgileri hatırlatılıyor ve hastaların randevularını unutma durumuna ortadan kaldırılıyor. Daha az zamanda daha fazla hasta muayenesi gerçekleştirildiği yeni sistemde, e-reçete bilgilendirmesi ile birlikte sistem kesintilerinde hekimin hastası ile fazla zaman harcamadan eczaneye yönlendirmesi ve bu arada sistem sıkıntısı giderilince gönderilecek olan SMS mesajı ile reçete bilgilerinin gönderilmesi de sağlanarak laboratuvar sonuçları ile de hasta sonucum ne zaman çıkacak bilgisinin peşinde koşmak yerine sonuçları çıktığında gönderilecek olan SMS mesajı sonrası ilgili hekimine müracaat ederek sonuçların değerlendirilmesini talep edebiliyor.

Yeni sistem ile hekimler ve hastane personeli hastalarına ait bilgilere zaman ve mekan kısıtlaması olmadan erişebileceğinden vatandaşların hastanede bekleme ve yatış süreleri en aza inerek hastaya ayrılan vakit artacak.