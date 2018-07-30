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30 Temmuz 2018 17:36

Şehit polis memuru için emniyette tören düzenlendi

Malatya’da görev yaptığı karakolda sivil memur tarafından bıçaklanarak şehit edilen polis memuru Şerif Dağ için Malatya İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Şehit polis memuru için emniyette tören düzenlendi

30 Temmuz 2018 17:36


Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesi’nde Battalgazi Hükumet Konağında bulunan Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde görevli sivil memur S.Y., yine karakolda görevli polis memuru Şerif Dağ’ı (45) bıçaklamış, ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.


Şehit polis memuru Şerif Dağ için düzenlenen törene AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, askeri erkan, emniyet yetkilileri ile şehidin yakınları katıldı.


Törende şehit Dağ’ın özgeçmişinin okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim okundu. Şehidin eşi Dilek, kızları Kevser, Aysima ve oğlu Hamit Dağ gözyaşlarına engel olamadı. İl Müftüsü Ümit Çimen’in dua etmesinin ardından şehit polis memuru Dağ’ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Elazığ’ın Maden ilçesine gönderildi.




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